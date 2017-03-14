Добираться в Березовку на коммерческой «семерке» хабаровчане теперь могут за 25 рублей

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Поездка в хабаровских коммерческих автобусах по маршрутам № 7 и № 19 значительно подорожала. Это неприятная новость, но вынужденная мера. Маршруты, осуществляющие перевозки пассажиров в Березовку и в район Целинной, убыточны, сообщил корр. ИА AmurMedia исполнительный директор ООО «ДВТК «ХабАвто» Александр Жуков.

Напомним, агентство ранее сообщало, что хабаровские перевозчики планируют весной повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

План не разошелся с фактом. Теперь поездка в автобусах, обслуживаемых компанией ООО «ДВТК «ХабАвто» обходится хабаровчанам в 25 рублей. При этом стоимость проезда в муниципальном транспорте не изменилась. При этом перевозчик называет повышение цены вынужденной мерой и не боится потерять своих пассажиров.

— Когда мы снизили стоимость проезда до 20 рублей, пассажир к нам не пошел. Он одинаково ровно садился в любые автобусы, подходящие на остановку, и ехал. Принципиально двадцатирублевого не ждал. Это невыгодно для нас. Мы не можем себе позволить работать в убыток. Ведь нужно обслуживать технику, поддерживать ее в исправном состоянии, платить зарплату людям и платить налоги, — пояснил Александр Жуков.

Наряду с «семеркой» подорожал и «девятнадцатый». Последний компания ООО «ДВТК ХабАвто» обслуживают полностью. То есть, у пассажиров, пользующихся данным маршрутом, нет выбора. Поехать на нем можно исключительно за четверть сотни рублей.

— Да, 19-ый маршрут мы обслуживаем полностью и мы на нем увеличили цену до 25 рублей. Если пассажир к нам не пойдет, будем рассматривать. На этом направлении мы тоже работали по 20 рублей, но пассажиров больше не стало. Хотя проходимость пассажирского транспорта по Проспекту 60-летия Октября и по улице Карла Маркса очень высокая, значительно выше, чем на березовском направлении. Но, опять же 19-ый маршрут убыточен, но его обслуживание требует тех же средств, что и «семерка», — заключил Александр Жуков.