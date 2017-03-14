Сибирские ученые готовы участвовать в освоении Арктики

России принадлежит 90% всего природного газа и 70% нефти в Арктике. Три года назад правительство утвердило программу по развитию региона вплоть до 2020 года, что подтверждает стратегическое значение этой зоны. В перспективе уже 150 проектов, 20 из них планируют реализовать в ближайшие 10 лет. Сейчас приоритетные направления — развитие северного морского пути, который открывает дорогу в Юго-восточную Азию и Европу.

— Мы сегодня понимаем, что у нас есть и потенциал, и возможности, как научные, так и промышленные. Есть и другие направления, которые мы можем там реализовывать. Цель одна — объединить усилия, потому что мы все участвуем в этой программе: наши предприятия, промышленность, наука, но, на мой взгляд, несколько разрозненно, — сообщил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Объединяющим звеном должна стать деятельность сибирских ученых. Именно наука поможет связать технические и промышленные области: перейти от идей к реализации и применению инновационных технологий. Восстановление почв после нефтедобычи и создание источников энергии, способных выдержать низкие температуры. Новые арктические программы обещают большое количество рабочих мест, преимущественно вахтовым методом. Поэтому особое внимание в программах уделяют городской инфраструктуре: медицинским учреждениям и транспорту.

— 12 приоритетных проектов, которые в сумме требуют около полутора триллионов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Без дорог, без доступности региона не может быть никакого экономического развития, — отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.