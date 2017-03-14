«Ночь театров» в Москве пройдёт на 60 площадках
Москвичи смогут встретиться с Галиной Волчек в «Современнике», сыграть в спектакле «Бег» «Содружества актёров Таганки» и послушать предпремьерную читку «Ревизора» в театре Et Cetera.
Москвичи смогут встретиться с Галиной Волчек в «Современнике», сыграть в спектакле «Бег» «Содружества актёров Таганки» и послушать предпремьерную читку «Ревизора» в театре Et Cetera.
Департамент культуры города Москвы проведёт «Ночь театров» 26 марта. Свои программы представят почти 60 театров города. В них пройдут не только репертуарные спектакли, но и
Регистрация также будет идти через официальные сайты площадок и их страницы в социальных сетях. Запись откроется 20 марта в 12:00.
Что смотреть на главной площадке
Старт «Ночи театров» будет дан в воскресенье, 26 марта, в 22:00 на Московском культурном форуме в Манеже. Там гости увидят постановки Центра драматургии и режиссуры о четырёх эпохах — революции, Великой Отечественной войне, оттепели и наших днях. Прозвучат стихи известных поэтов, которые творили в эти периоды. Отрывки из своих самых знаменитых постановок в Манеже покажут Московский театр оперетты (спектакль «Вольный ветер мечты»), Театр Романа Виктюка (спектакли «Федра» и «Венецианка»), Московский театр имени В. Маяковского (зарисовки из 95-летней истории театра). В перерывах между постановками перед гостями будут выступать артисты Мастерской Петра Фоменко, театра «Практика» и «Гоголь-центра». В завершение «Ночи театров» в Манеже коллектив театра «Балет Москва» представит фрагмент спектакля «Кафе Идиот» — лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска — 2016».
Творческие встречи и вечера памяти
Популярный формат мероприятий в «Ночи театров» — встречи режиссёров и актёров со зрителями. В этом году можно будет попасть на встречу с руководителем «Современника» Галиной Волчек. Она два часа, с 20:00 до 22:00, будет общаться со зрителями на малой сцене театра. В Театре на Малой Бронной со зрителями встретится актёр Геннадий Сайфулин, а в театре «Модерн» пройдёт вечер памяти актёра Алексея Петренко. Вспоминать о коллеге будут актрисы Лариса Гузеева, Анна Ардова, Екатерина Волкова, певица Нинель Шацкая, актёры Валерий Баринов и Александр Пашутин, а также композитор Владимир Дашкевич.
Какие спектакли можно посетить
Программы театров очень разнообразны, не всем удаётся уместить в череде мероприятий спектакли целиком. В основном на подмостках исполнят фрагменты постановок. Тем, кто хочет насладиться драматическим искусством в полной мере, стоит посетить театр «Содружество актёров Таганки». Там пройдёт иммерсивный (с эффектом полного погружения зрителя в действо. — Прим. mos.ru) спектакль по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Бег».
Зрителям предложат разделиться на две группы, каждая из которых совершит путешествие по ночным пространствам театра. Одну из этих групп поведут за собой «красноармейцы», а другую — «белогвардейцы». Они встретятся в финале — в большом зале театра, где на огромный экран на сцене будут проецироваться исторические снимки вместе с фотографиями спектакля «Бег».
Предпремьерную читку сцен из спектакля «Ревизор» можно будет увидеть на сцене Московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина. А в Театре на Таганке представят спектакль «Петербург» по роману Андрея Белого.
В Театре на
В Московский молодёжный театр под руководством Вячеслава Спесивцева можно пойти на спектакль «Как закалялась сталь», а в театр «Глас» — на
Где проведут экскурсии за кулисы
В «Ленкоме» пройдёт экскурсия, посвящённая 90-летней истории театра. В «Школе современной пьесы» экскурсия будет совмещена с караоке — после прогулки по театру гостям предложат вспомнить и спеть вместе с актёрами песни революции и контрреволюции. Завершится ночное путешествие встречей с художественным руководителем театра Иосифом Райхельгаузом, который на своей открытой лекции расскажет о секретах актёрского мастерства и режиссуры.
Детям будет интересно побывать на познавательных экскурсиях в:
Здесь пройдут экскурсии по театральным залам, костюмерным и гримёркам. Гостям покажут, как к спектаклям готовят декорации и одежду, где живут и как репетируют животные, играющие на сцене, как создаются куклы для представлений и что находится по ту сторону ширмы в постановках, где играют тени.
Если в большинстве театров, куда интереснее попасть взрослым, мероприятия начинаются в
Акция «Ночь театров» традиционно завершает программу Московского культурного форума, а также предваряет Всемирный день театра, который отмечается 27 марта.
Подробную программу «Ночи», помимо сайтов самих театров, можно посмотреть на портале Департамента культуры города Москвы, также информация о мероприятиях в течение нескольких дней появится на mos.ru.