«Ночь театров» в Москве пройдёт на 60 площадках

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Департамент культуры города Москвы проведёт «Ночь театров» 26 марта. Свои программы представят почти 60 театров города. В них пройдут не только репертуарные спектакли, но и мастер-классы, творческие вечера знаменитых актёров и драматургов, экскурсии в мир закулисья.

Посетить любое мероприятие москвичи смогут бесплатно. Записаться необходимо заранее, позвонив в справочную службу театра.

Регистрация также будет идти через официальные сайты площадок и их страницы в социальных сетях. Запись откроется 20 марта в 12:00. Что смотреть на главной площадке Старт «Ночи театров» будет дан в воскресенье, 26 марта, в 22:00 на Московском культурном форуме в Манеже. Там гости увидят постановки Центра драматургии и режиссуры о четырёх эпохах — революции, Великой Отечественной войне, оттепели и наших днях. Прозвучат стихи известных поэтов, которые творили в эти периоды. Отрывки из своих самых знаменитых постановок в Манеже покажут Московский театр оперетты (спектакль «Вольный ветер мечты»), Театр Романа Виктюка (спектакли «Федра» и «Венецианка»), Московский театр имени В. Маяковского (зарисовки из 95-летней истории театра). В перерывах между постановками перед гостями будут выступать артисты Мастерской Петра Фоменко, театра «Практика» и «Гоголь-центра». В завершение «Ночи театров» в Манеже коллектив театра «Балет Москва» представит фрагмент спектакля «Кафе Идиот» — лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска — 2016». Творческие встречи и вечера памяти Популярный формат мероприятий в «Ночи театров» — встречи режиссёров и актёров со зрителями. В этом году можно будет попасть на встречу с руководителем «Современника» Галиной Волчек. Она два часа, с 20:00 до 22:00, будет общаться со зрителями на малой сцене театра. В Театре на Малой Бронной со зрителями встретится актёр Геннадий Сайфулин, а в театре «Модерн» пройдёт вечер памяти актёра Алексея Петренко. Вспоминать о коллеге будут актрисы Лариса Гузеева, Анна Ардова, Екатерина Волкова, певица Нинель Шацкая, актёры Валерий Баринов и Александр Пашутин, а также композитор Владимир Дашкевич. Какие спектакли можно посетить Программы театров очень разнообразны, не всем удаётся уместить в череде мероприятий спектакли целиком. В основном на подмостках исполнят фрагменты постановок. Тем, кто хочет насладиться драматическим искусством в полной мере, стоит посетить театр «Содружество актёров Таганки». Там пройдёт иммерсивный (с эффектом полного погружения зрителя в действо. — Прим. mos.ru) спектакль по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Бег».

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