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10:46 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Ночь театров» в Москве пройдёт на 60 площадках

Москвичи смогут встретиться с Галиной Волчек в «Современнике», сыграть в спектакле «Бег» «Содружества актёров Таганки» и послушать предпремьерную читку «Ревизора» в театре Et Cetera.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Департамент культуры города Москвы проведёт «Ночь театров» 26 марта. Свои программы представят почти 60 театров города. В них пройдут не только репертуарные спектакли, но и мастер-классы, творческие вечера знаменитых актёров и драматургов, экскурсии в мир закулисья.

Посетить любое мероприятие москвичи смогут бесплатно. Записаться необходимо заранее, позвонив в справочную службу театра.

Регистрация также будет идти через официальные сайты площадок и их страницы в социальных сетях. Запись откроется 20 марта в 12:00.

Что смотреть на главной площадке

Старт «Ночи театров» будет дан в воскресенье, 26 марта, в 22:00 на Московском культурном форуме в Манеже. Там гости увидят постановки Центра драматургии и режиссуры о четырёх эпохах — революции, Великой Отечественной войне, оттепели и наших днях. Прозвучат стихи известных поэтов, которые творили в эти периоды. Отрывки из своих самых знаменитых постановок в Манеже покажут Московский театр оперетты (спектакль «Вольный ветер мечты»), Театр Романа Виктюка (спектакли «Федра» и «Венецианка»), Московский театр имени В. Маяковского (зарисовки из 95-летней истории театра). В перерывах между постановками перед гостями будут выступать артисты Мастерской Петра Фоменко, театра «Практика» и «Гоголь-центра». В завершение «Ночи театров» в Манеже коллектив театра «Балет Москва» представит фрагмент спектакля «Кафе Идиот» — лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска — 2016».

Творческие встречи и вечера памяти

Популярный формат мероприятий в «Ночи театров» — встречи режиссёров и актёров со зрителями. В этом году можно будет попасть на встречу с руководителем «Современника» Галиной Волчек. Она два часа, с 20:00 до 22:00, будет общаться со зрителями на малой сцене театра. В Театре на Малой Бронной со зрителями встретится актёр Геннадий Сайфулин, а в театре «Модерн» пройдёт вечер памяти актёра Алексея Петренко. Вспоминать о коллеге будут актрисы Лариса Гузеева, Анна Ардова, Екатерина Волкова, певица Нинель Шацкая, актёры Валерий Баринов и Александр Пашутин, а также композитор Владимир Дашкевич.

Какие спектакли можно посетить

Программы театров очень разнообразны, не всем удаётся уместить в череде мероприятий спектакли целиком. В основном на подмостках исполнят фрагменты постановок. Тем, кто хочет насладиться драматическим искусством в полной мере, стоит посетить театр «Содружество актёров Таганки». Там пройдёт иммерсивный (с эффектом полного погружения зрителя в действо. — Прим. mos.ru) спектакль по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Бег».

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Зрителям предложат разделиться на две группы, каждая из которых совершит путешествие по ночным пространствам театра. Одну из этих групп поведут за собой «красноармейцы», а другую — «белогвардейцы». Они встретятся в финале — в большом зале театра, где на огромный экран на сцене будут проецироваться исторические снимки вместе с фотографиями спектакля «Бег».

Предпремьерную читку сцен из спектакля «Ревизор» можно будет увидеть на сцене Московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина. А в Театре на Таганке представят спектакль «Петербург» по роману Андрея Белого.

В Театре на Юго-Западе дадут два спектакля: «Москва — Петушки» по одноимённой поэме Венедикта Ерофеева и моноспектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион».

В Московский молодёжный театр под руководством Вячеслава Спесивцева можно пойти на спектакль «Как закалялась сталь», а в театр «Глас» — на литературно-историческую постановку «Великая княгиня Е. Ф. Романова».

Где проведут экскурсии за кулисы

В «Ленкоме» пройдёт экскурсия, посвящённая 90-летней истории театра. В «Школе современной пьесы» экскурсия будет совмещена с караоке — после прогулки по театру гостям предложат вспомнить и спеть вместе с актёрами песни революции и контрреволюции. Завершится ночное путешествие встречей с художественным руководителем театра Иосифом Райхельгаузом, который на своей открытой лекции расскажет о секретах актёрского мастерства и режиссуры.

Детям будет интересно побывать на познавательных экскурсиях в:

  • Театре кошек Куклачёва;.
  • «Уголке Дедушки Дурова»;.
  • Детском театре эстрады;.
  • Московском театре теней;.
  • Московском театре кукол;.
  • Московском детском камерном театре кукол;.
  • «Театриуме на Серпуховке»;.
  • Московском драматическом сказочном театре.

Здесь пройдут экскурсии по театральным залам, костюмерным и гримёркам. Гостям покажут, как к спектаклям готовят декорации и одежду, где живут и как репетируют животные, играющие на сцене, как создаются куклы для представлений и что находится по ту сторону ширмы в постановках, где играют тени.

Если в большинстве театров, куда интереснее попасть взрослым, мероприятия начинаются в 21:00—22:00, то в детских театрах они проходят с 18:00 до 20:00.

Акция «Ночь театров» традиционно завершает программу Московского культурного форума, а также предваряет Всемирный день театра, который отмечается 27 марта.

Подробную программу «Ночи», помимо сайтов самих театров, можно посмотреть на портале Департамента культуры города Москвы, также информация о мероприятиях в течение нескольких дней появится на mos.ru.

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