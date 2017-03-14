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08:18 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске запасы воды в снеге на 259% выше нормы

По прогнозам синоптиков, паводок будет обильным и скоротечным.

В Омске запасы воды в снеге на 259% выше нормы, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщил Сергея Фролова, первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства, в этом году определено 254 места, подверженные подтоплению. В Кировском округе — 39 мест, Ленинском — 49, Октябрьском — 34, Советском — 25 и Центральном — 107 мест.

В этом году впервые было принято решение о комплексном вывозе снега с отдельных улиц. На сегодня со всех мест возможного подтопления в Кировском округе вывезено 16 086 куб. м снега, в Ленинском округе вывезено 25 092 куб. м снега, в Октябрьском округе — 14 342 куб. м снега, а Советском округе — 5 323 куб. м снега, а в Центральном округе — 26 147 куб. м снега.

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