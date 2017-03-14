В Омской области кочегары не получали компенсации за вредность

В Усть-Ишимском районе местная прокуратура выяснила, что одна из организаций постоянно нарушала закон и не выплачивала машинистам-кочегарам обязательные компенсации.

Факт нарушения закона прокуратура Усть-Ишимского района обнаружила во время проверки трудового законодательства муниципального казенного учреждения «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере культуры». Грубые нарушения касались соблюдения законодательства об охране труда.

Как было установлено ведомством, в Центре работали 36 машинистов-кочегаров. Однако в течение 2016 года им ни разу не выдали молоко или другие равноценные продукты, не говоря уже о выплате компенсации. Размер выплат эквивалентен стоимости этих продуктов. Напомним, согласно закону, подобные выплаты или выдача молока должны производиться для работников, занятых на работах с вредными условиями труда.