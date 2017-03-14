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08:16 (мск), источник: PROUFU.ru

Мэрии Уфы не хватает техники для спасения горожан в половодье

Сегодня на оперативном совещании в мэрии обсуждался вопрос подготовки к периоду половодья. Совещанием руководил замглавы администрации города Салават Хусаинов.

Источник: РИА "Новости"

Так, мэрия планирует провести ряд мероприятий совместно с ГУ МЧС РФ по РБ. Среди запланированных мероприятий — информирование горожан об опасности половодья и о правилах поведения для тех, кто попал в беду.

Между тем, была упомянута проблема нехватки техники для помощи гражданам в период разлива рек. В настоящее время у специализированных служб имеются 3 катера и около 40 спецмашин, этого может не хватить. Зато в мэрии рассказали, что они развесили по домам города таблички «Осторожно, сход снега и наледи».

К слову, 24 марта пройдет отдельное заседание мэрии по подготовке к периоду разлива рек.

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