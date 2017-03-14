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09:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Оценена разница в продолжительности жизни бездетных и родителей

Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни между ними в среднем составляет два года. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Источник: Reuters

Сильнее всего это различие наблюдается у мужчин, для женщин подобные отличия менее значимы.

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Причины более короткой продолжительности жизни у бездетных мужчин, как полагают ученые, заключаются в том, что мужчины менее образованы, по сравнению с женщинами, и меньше полагаются на самих себя.

К подобным выводам специалисты пришли, отследив продолжительность жизни граждан Швеции старше 60 лет (704 тысяч мужчин и 725 тысяч женщин). Люди родились между 1911 и 1925 годами, за ними ученые наблюдали до 2014 года.

Авторы исследования отмечают, что фактор бездетности начинает сказываться на продолжительности жизни только в зрелом возрасте. До этого его влияние оказывается незначительным.

Комментарии
1
Treasa Vanslyke
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