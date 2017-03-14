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07:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прокуратура обязала мэрию Хабаровска построить дороги к участкам для многодетных семей

Автомобильные дороги должны быть построены в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровска приняла меры к понуждению администрации краевого центра обеспечить подъездные пути к земельным участкам, предоставленным многодетным гражданам. В течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу автодороги должны быть построены, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Прокуратура г. Хабаровска обратилась в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением о возложении на администрацию г. Хабаровска обязанности по проектированию и строительству автомобильных дорог в границах улицы Горького — переулка Литовского — переулка Трудового.

Основанием послужили результаты проверки по жалобе многодетного гражданина.

Прокуратура установила, что в границах ул. Горького — пер. Литовского — пер. Трудового предоставлены земельные участки гражданам, имеющим трех и более детей. Однако автомобильные дороги к данным участкам отсутствуют.

Центральный районный суд г. Хабаровска 1 марта 2017 года требования прокурора удовлетворил и возложил на администрацию города обязанность по проектированию и строительству автомобильных дорог в границах ул. Горького — пер. Литовского — пер. Трудового в течение двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

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