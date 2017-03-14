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08:10 (мск), источник: VN.ru

Автомобили буксуют на нечищеной дороге к домам ул. Невельского

Жители микрорайона «Западный» не могут подъехать к своим домам. Виной всему теплотрасса, пролегающая рядом с дорогой. Образовавшуюся наледь за всю зиму ни разу не убирали.

Жители улицы Невельского могут проехать здесь только на джипах — легковушка запросто оставит бампер. За теплотрассой, проходящей вдоль дороги, коммунальщики не ухаживают. Поэтому зимой наледь становится причиной заторов — машины буксуют, а летом полчища крыс одолевают жителей близлежащих домов.

— Смотрим в окно — мимо машина проехала и застряла. Люди мучаются каждый день, мы и сами не можем к дому подобраться, на маленькой машине не проедешь, — говорит жительница дома ул. Невельского Наталья Заикина.

Ситуацию усугубляет поток машин с «Чистой Слободы» — многие жители нового микрорайона объезжают утренние пробки через эти дворы. Пешеходной дорожки также нет.

— Основную дорогу никто не чистит. Вот ее заасфальтировали и за два года ни разу не почистили. Вот сейчас ГАЗель застряла, и весь тротуар занесен снегом, — рассказал житель дома ул. Невельского Юрий Селиванов.

Жильцам не раз обещали проложить дорогу. Сложно представить, но раньше здесь ходил общественный транспорт. На соседней улице Филатова асфальт проложили, вот только за всю зиму грейдер здесь ни разу не прошел.

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