Лукашенко поздравил с юбилеем Наину Ельцину
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Наину Ельцину. Об этом БЕЛТА сообщили в
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Наину Ельцину. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Вы многое сделали и продолжаете делать для сохранения памяти о деятельности первого Президента Российской Федерации, его самоотверженном труде на благо России. Убежден, что и впредь Вы останетесь искренним другом белорусского народа», — говорится в поздравлении.