«Рушатся семьи, страдают дети»: В Красноярске решили создать «комитет трезвости»
Предполагается, что он будет вести просветительскую и воспитательную работу.
Предполагается, что он будет вести просветительскую и воспитательную работу.
Красноярские общественники поддержали инициативу главного полицейского края по запрету продажи алкоголя по пятницам и объявили о создании комитета трезвости.
Совещание по проблемам борьбы с пьянством и алкоголизмом провела Общественная палата патриотических,
«Сегодня пьянство и алкоголизм — одна из наиболее социально значимых и актуальных проблем. Большинство преступлений и правонарушений совершается в пьяном виде. Рушатся семьи, страдают дети, люди теряют работу, не видят смысла в жизни, а причина во многих случаях одна — алкоголь», — сказал, открывая заседание, член палаты Юрий Тяжельников.
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Его предложение по созданию комитета трезвости поддержали другие члены Гражданской ассамблеи. Также общественники выразили одобрение инициативе начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого о запрете продажи алкоголя по пятницам и объявлении ее днем трезвости.
«Инициатива о запрете продажи алкоголя по пятницам, озвученная главным полицейским Красноярского края Александром Речицким, может стать одним из серьезных шагов по снижению количества преступлений, совершаемых в стадии алкогольного опьянения, — считает Юрий Тяжельников. — Другие шаги попытаемся предпринять мы со стороны общественности, будем вести просветительскую и воспитательную работу, делать все, что от нас зависит».