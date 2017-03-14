«Рушатся семьи, страдают дети»: В Красноярске решили создать «комитет трезвости»

Красноярские общественники поддержали инициативу главного полицейского края по запрету продажи алкоголя по пятницам и объявили о создании комитета трезвости.

Совещание по проблемам борьбы с пьянством и алкоголизмом провела Общественная палата патриотических, историко-культурных и краеведческих организаций Гражданской ассамблеи края.

«Сегодня пьянство и алкоголизм — одна из наиболее социально значимых и актуальных проблем. Большинство преступлений и правонарушений совершается в пьяном виде. Рушатся семьи, страдают дети, люди теряют работу, не видят смысла в жизни, а причина во многих случаях одна — алкоголь», — сказал, открывая заседание, член палаты Юрий Тяжельников.

Председатель КРОО «Трезвая Сибирь» Сергей Аникин привел данные, по которым за 25 лет в Красноярском крае из-за употребления алкоголя скончалось больше 300 тыс. человек — в основном мужчины трудоспособного возраста. «Эта цифра показывает, что не все благополучно в нашем обществе. Поэтому мы инициативной группой решили создать комитет трезвости в крае. Хотелось бы, чтобы все неравнодушные и заинтересованные граждане подключились к обсуждаемому вопросу», — призвал Аникин.

Его предложение по созданию комитета трезвости поддержали другие члены Гражданской ассамблеи. Также общественники выразили одобрение инициативе начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого о запрете продажи алкоголя по пятницам и объявлении ее днем трезвости.

«Инициатива о запрете продажи алкоголя по пятницам, озвученная главным полицейским Красноярского края Александром Речицким, может стать одним из серьезных шагов по снижению количества преступлений, совершаемых в стадии алкогольного опьянения, — считает Юрий Тяжельников. — Другие шаги попытаемся предпринять мы со стороны общественности, будем вести просветительскую и воспитательную работу, делать все, что от нас зависит».