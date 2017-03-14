Власти согласовали митинг «За чистое небо» в Красноярске

В Красноярске согласовали митинг «За чистое небо», сообщил один из организаторов — Андрей Сковородников-Эрлих.

Митинг состоится 18 марта в 11:00 на Красной площади. Акция заявлена на 1 тыс. человек.

Организаторы разработали резолюцию митинга, где высказали свои основные требования, которые они собираются отстаивать. Прежде всего, красноярцы потребуют повысить штрафы за загрязнение воздуха для предприятий.

Кроме того, по мнению организаторов, власти должны запретить временно согласованные увеличенные нормативы выбросов, усилить мониторинг экологической обстановки, опубликовать данные по заболеваниям, связанных с загрязнением воздуха, запретить вырубку зелени, а также перенести один из крупнейших заводов за пределы города.

Чиновникам также стоит обновить общественный транспорт, предусмотреть выделенные полосы, запретить выдачу новых разрешений на точечную застройку и перевести город на природный газ, сказано в проекте резолюции митинга.

Также на митинге хотят поднять вопрос необходимой газификации Красноярска природным газом и запрет точечной застройки.

Предполагается, что на митинге выступят около 10 общественников и экологов.