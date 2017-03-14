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11:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани открывается международный Баховский фестиваль

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Казани стартует международный Баховский фестиваль.

Это ежегодный проект Казанской консерватории, приуроченный ко дню рождения самого известного в мире композитора. Фестиваль призван представить публике как творчество самого Баха, так и композиторов-последователей, вдохновленных музыкой гения.

Концерты состоятся в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева.

Фестиваль откроется концертом «Великий кантор, его современники и музыка ХХ века» с участием органистки Елены Базовой (Нидерланды) и саксофониста Кэмерона Миллара (Австралия). В этот вечер публика услышит необычное сочетание тембров инструментов, рожденных в разные эпохи. Программа представлена двумя историческими периодами: первый — творчеством Баха и его современников, второй — сочинениями, созданными в ХХ веке. Помимо барочной музыки прозвучат произведения композиторов Франции и Нидерландов — Оливье Мессиана, Луи Вьерна, Хендрика Андриссена, Эда Ваммеса.

В день рождения Иоганна Себастьяна Баха, 21 марта, будет представлена программа с созвучным названием «Рождение гения», составленная из авторских произведений. Прелюдии и фуги, фантазии, хоралы и пассакалии для органа, арии из кантат исполнят органисты Фарида Нуруллоева, Артур Галимов, Мария Каневская, Екатерина Цветкова, Андрей Романов, Аида Глухова. Органный концерт Вивальди и Баха с юниор-оркестром под управлением Сергея Ферулева исполнит Карина Горбанова, а Екатерина Лейдер будет солировать в ариях из кантат Баха.

30 марта с программой «И. С. Бах и композиторы-романтики» выступит народный артист России, профессор Рубин Абдуллин. Наряду с произведениями гениального композитора в концерте прозвучат сочинения Рихарда Вагнера, Ференца Листа, Иоганнеса Брамса и Юлиуса Ройбке.

По традиции организаторы фестиваля подготовили и образовательную программу. На 29 марта запланированы лекции доктора искусствоведения, главного редактора журнала «Старинная музыка» Юрия Бочарова (Москва) «Инструментальные жанры эпохи барокко: знакомые и незнакомые», «Загадки Английских сюит И. С. Баха». 30 марта пройдет конференция «Музыкальная культура XVII—XVIII вв. и современность» с участием исследователей из России, Англии, Италии, Украины, Беларуси и Казахстана. 31 марта лекцию «О многотональных сочинениях эпохи барокко» прочтет кандидат искусствоведения Максим Серебренников (Санкт-Петербург).

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