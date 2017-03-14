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07:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирске начался сбор подписей для отзыва депутатов горсовета

НОВОСИБИРСК, 14 марта, РИА ФедералПресс. Инициативная группа начала сбор подписей за отзыв депутатов Новосибирского горсовета в связи с тем, что они поддержали решение о росте тарифов на услуги ЖКХ на 15%.

Сегодня в центре города, на площади Ленина, инициативная группа избирателей начала сбор подписей избирателей, чтобы добиться отзыва депутатов Совета депутатов Новосибирска.

Представители инициативной группы предлагают горожанам ответить на вопрос, доверяют ли они депутатам «в связи с решением депутатов Городского совета г. Новосибирска о повышении с 01 июля 2017 года тарифов ЖКХ в среднем на 15%».

Причем можно высказаться персонально, а можно и по отношению ко всем депутатам горсовета в целом.

Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» член инициативной группы, акция не имеет твердо установленных сроков — она может продолжаться сколь угодно долго.

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В Новосибирске начался сбор подписей для отзыва депутатов горсовета
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