В Новосибирске начался сбор подписей для отзыва депутатов горсовета

Сегодня в центре города, на площади Ленина, инициативная группа избирателей начала сбор подписей избирателей, чтобы добиться отзыва депутатов Совета депутатов Новосибирска.

Представители инициативной группы предлагают горожанам ответить на вопрос, доверяют ли они депутатам «в связи с решением депутатов Городского совета г. Новосибирска о повышении с 01 июля 2017 года тарифов ЖКХ в среднем на 15%».

Причем можно высказаться персонально, а можно и по отношению ко всем депутатам горсовета в целом.

Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» член инициативной группы, акция не имеет твердо установленных сроков — она может продолжаться сколь угодно долго.