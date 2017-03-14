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07:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сотрудник фотостудии оказался хакером

Системного администратора обвиняли в неправомерном доступе к информации.

Центральный районный суд рассмотрел дело жителя Челябинска, которого обвиняли в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Преступление раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Будучи системным администратором «Фотостудии имени Клары Цеткин», обвиняемый с помощью специального программного обеспечения вскрыл ящики электронной почты сотрудников одной из фирм в Нижнем Новгороде, которая работает в нефтяной отрасли.

В результате суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.

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