Сотрудник фотостудии оказался хакером

Центральный районный суд рассмотрел дело жителя Челябинска, которого обвиняли в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Преступление раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Будучи системным администратором «Фотостудии имени Клары Цеткин», обвиняемый с помощью специального программного обеспечения вскрыл ящики электронной почты сотрудников одной из фирм в Нижнем Новгороде, которая работает в нефтяной отрасли.

В результате суд приговорил его к одному году лишения свободы условно.