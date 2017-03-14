Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Учения Росгвардии – это мощный ответ Анкаре: мнение эксперта
СМИ о причине массового бегства десантников из ВСУ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
07:56 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на месяц ограничат движение большегрузов — список трасс и объезды

Меры приняты в связи с наступающим весенним половодьем и снижением несущей способности элементов дорог.

Накануне, 13 марта, министр строительства региона Александр Бирюков подписал приказ об ограничении и перекрытии некоторых областных трасс для проезда многотонных фур на период с 7 апреля по 6 мая.

Так, во-первых, ограничено движение будет по дорогам регионального и межмуниципального значения для транспортных средств с превышением допустимой нагрузки в расчете 6 тонн на одну ось. Это не касается международных перевозок грузов, транспортных средств военных ведомств, перевозок продуктов, животных, лекарств, топлива, транспортировки дорожной техники и материалов, необходимых для аварийно-восстановительных и ремонтных работ, перевозок грузов, предназначенных для ликвидации стихийных бедствий и ЧС, а также пассажирских перевозок.

Во-вторых, на нескольких направлениях будет полностью перекрыто движение для большегрузов с разрешенной максимальной массой более 10 тонн. Это дороги:

 — Муромцево — Седельниково (объезд по трассам Омск — Тара и Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Седельниково);.

 — Большие Уки — Тевриз (объезд по трассам Омск — Тара и Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим);.

 — Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области (объезд по трассам Р-402 Тюмень — Омск, Голышманово — Аромашево, Аромашево — Вагай, Вагай — Дубровное — Абаул);.

 — Усть-Ишим — Фокино (объезд по трассам Р-402 Тюмень — Омск, Абатское — Викулово, Викулово — Каргалы — Серебрянка).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
У прибыльного бизнеса Омской области за год прибыль увеличилась ещё больше
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
СМИ: пилот управлял Ту-154 до столкновения с поверхностью моря
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь