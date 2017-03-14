В Омской области на месяц ограничат движение большегрузов — список трасс и объезды
Меры приняты в связи с наступающим весенним половодьем и снижением несущей способности элементов дорог.
Меры приняты в связи с наступающим весенним половодьем и снижением несущей способности элементов дорог.
Накануне, 13 марта, министр строительства региона Александр Бирюков подписал приказ об ограничении и перекрытии некоторых областных трасс для проезда многотонных фур на период с 7 апреля по 6 мая.
Так,
— Муромцево — Седельниково (объезд по трассам Омск — Тара и Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Седельниково);.
— Большие Уки — Тевриз (объезд по трассам Омск — Тара и Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим);.
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