В Омской области на месяц ограничат движение большегрузов — список трасс и объезды

Накануне, 13 марта, министр строительства региона Александр Бирюков подписал приказ об ограничении и перекрытии некоторых областных трасс для проезда многотонных фур на период с 7 апреля по 6 мая.

Так, во-первых, ограничено движение будет по дорогам регионального и межмуниципального значения для транспортных средств с превышением допустимой нагрузки в расчете 6 тонн на одну ось. Это не касается международных перевозок грузов, транспортных средств военных ведомств, перевозок продуктов, животных, лекарств, топлива, транспортировки дорожной техники и материалов, необходимых для аварийно-восстановительных и ремонтных работ, перевозок грузов, предназначенных для ликвидации стихийных бедствий и ЧС, а также пассажирских перевозок.

Во-вторых, на нескольких направлениях будет полностью перекрыто движение для большегрузов с разрешенной максимальной массой более 10 тонн. Это дороги:

— Муромцево — Седельниково (объезд по трассам Омск — Тара и Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Седельниково);.

— Большие Уки — Тевриз (объезд по трассам Омск — Тара и Тобольск — Тара — Томск, участок Тара — Усть-Ишим);.

— Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области (объезд по трассам Р-402 Тюмень — Омск, Голышманово — Аромашево, Аромашево — Вагай, Вагай — Дубровное — Абаул);.