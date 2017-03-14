Белорусские нотариусы 15 марта проведут бесплатные консультации

Акция приурочена ко Дню Конституции Беларуси. В течение рабочего дня любой желающий сможет получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе касающимся оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.

Проведение в рамках правового просвещения населения подобных акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, для нотариального сообщества республики стало уже традиционным. Целью подобных мероприятий является прежде всего обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения. Планируется, что в 2017 году бесплатные консультации нотариусов граждане смогут получить в ходе акций, приуроченных ко Дню Победы, Дню Независимости, Дню Матери, Дню юриста.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.