Власти Петербурга попросили вывезти экспонаты из Исаакия к Пасхе

Источник: РИА "Новости"

Передать коллекцию к Пасхе Администрация Санкт-Петербурга предлагает директору музея «Исаакиевский собор» Николаю Бурову освободить площади собора от музейных предметов, обеспечив их перевозку в новое хранилище, рассказали РБК два источника, близких к Министерству культуры (Минкультуры), и подтвердил федеральный чиновник. По словам собеседников, близких к Минкультуры, распоряжение было отдано устно, никаких письменных указаний на этот счет нет. «Называется дата (вывоза музейного фонда) — 16 апреля. Говорят, что надо ориентироваться именно на это число», — рассказал один из собеседников РБК.

Видео Продолжаются протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Речь идет не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей, уточняет другой источник, близкий к Минкультуры. Обсуждается, что экспонаты смог бы принять Государственный музей истории Петербурга — крупнейший музей города. «По сути, речь идет об объединении двух музеев — Исаакиевского собора и истории Петербурга. Есть понимание, что надо объединить музеи и как-то ускорить процесс (передачи Исаакиевского собора РПЦ)», — говорит собеседник РБК. Источник в музее «Исаакиевский собор» подтвердил РБК, что обсуждается идея перевозки экспонатов в Государственный музей истории Петербурга, поскольку у самого Исаакиевского музея подходящих помещений нет. Но возникает много вопросов: как успеть описать все объекты, прежде чем их передавать; что делать с реставрационными контрактами музея, по которым необходимо расплатиться до 31 декабря; как быть с сотрудниками музея, которые потеряют работу, перечисляет проблемы собеседник РБК.

Но самое главное — неясно, на каком основании надо предпринимать что-либо, если до сих пор отсутствует официальная заявка РПЦ на передачу Исаакия, подчеркивает источник в музее в беседе с РБК.

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров отказался от комментариев РБК. Директор Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин сказал РБК, что, «исходя из элементарного корпоративного братства, готов принять» музейную коллекцию Исаакия: «Мы сказали, что поможем коллегам. Музейная коллекция не должна оставаться на улице». По словам Колякина, с вопросом о возможном предоставлении площадей музея истории Петербурга к нему обращался Буров. О том, что такая идея обсуждается в администрации города, и об установке успеть к 16 апреля, Колякину, заявил он РБК, неизвестно ничего. Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, курирующего культурный блок, Наталья Фадеева не смогла предоставить оперативный комментарий; РБК ожидает ответа на запрос. В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга РБК также не удалось получить оперативный комментарий. В Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ на момент написания материала комментарий не предоставили. Планы могут измениться Вывозом музейных экспонатов из Исаакия до Пасхи власти могут не ограничиться, говорит собеседник, близкий к Минкультуры. По его словам, у властей «есть желание» передать к Пасхе весь Исаакиевский собор в пользование РПЦ. Но по закону о передаче церкви объектов религиозного назначения это сделать практически невозможно, поэтому есть надежда, что в итоге возобладает здравый смысл, подчеркивает источник РБК. ​

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Согласно плану по передаче Исаакиевского собора РПЦ, опубликованному комитетом имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга 12 января, необходимо выполнить шесть пунктов. К 1 марта — определить возможность изъятия Исаакия из оперативного управления музея без предоставления учреждению помещений, «обеспечивающих его деятельность». К 1 июня требуется представить сведения о музейных предметах, которые входят в состав Музейного фонда России. Ключевой пункт касается заключения договора о передаче в пользование РПЦ музейных предметов, которые входят в Музейный фонд России. Речь идет о так называемых «неделимых» музейных объектов, то есть тех, что невозможно вывести из собора. На выполнение этого пункта отводятся 24 месяца с момента издания распоряжения КИО. Последний пункт — подготовка распоряжения о передаче собора в пользование РПЦ — должен быть выполнен в течение месяца после заключения договора о передаче музейных предметов. Знаковая дата В 2017 году на 16 апреля приходится православная Пасха. Упоминание этого праздника в контексте передачи Исаакия РПЦ звучало уже несколько раз.

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