Власти Петербурга попросили вывезти экспонаты из Исаакия к Пасхе
Власти
Власти
Передать коллекцию к Пасхе
Администрация
По словам собеседников, близких к Минкультуры, распоряжение было отдано устно, никаких письменных указаний на этот счет нет. «Называется дата (вывоза музейного фонда) — 16 апреля. Говорят, что надо ориентироваться именно на это число», — рассказал один из собеседников РБК.
Речь идет не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей, уточняет другой источник, близкий к Минкультуры. Обсуждается, что экспонаты смог бы принять Государственный музей истории Петербурга — крупнейший музей города. «По сути, речь идет об объединении двух музеев — Исаакиевского собора и истории Петербурга. Есть понимание, что надо объединить музеи и
Источник в музее «Исаакиевский собор» подтвердил РБК, что обсуждается идея перевозки экспонатов в Государственный музей истории Петербурга, поскольку у самого Исаакиевского музея подходящих помещений нет. Но возникает много вопросов: как успеть описать все объекты, прежде чем их передавать; что делать с реставрационными контрактами музея, по которым необходимо расплатиться до 31 декабря; как быть с сотрудниками музея, которые потеряют работу, перечисляет проблемы собеседник РБК.
Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров отказался от комментариев РБК.
Директор Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин сказал РБК, что, «исходя из элементарного корпоративного братства, готов принять» музейную коллекцию Исаакия: «Мы сказали, что поможем коллегам. Музейная коллекция не должна оставаться на улице».
По словам Колякина, с вопросом о возможном предоставлении площадей музея истории Петербурга к нему обращался Буров. О том, что такая идея обсуждается в администрации города, и об установке успеть к 16 апреля, Колякину, заявил он РБК, неизвестно ничего.
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В Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ на момент написания материала комментарий не предоставили.
Планы могут измениться
Вывозом музейных экспонатов из Исаакия до Пасхи власти могут не ограничиться, говорит собеседник, близкий к Минкультуры. По его словам, у властей «есть желание» передать к Пасхе весь Исаакиевский собор в пользование РПЦ. Но по закону о передаче церкви объектов религиозного назначения это сделать практически невозможно, поэтому есть надежда, что в итоге возобладает здравый смысл, подчеркивает источник РБК.
Согласно плану по передаче Исаакиевского собора РПЦ, опубликованному комитетом имущественных отношений (КИО)
К 1 июня требуется представить сведения о музейных предметах, которые входят в состав Музейного фонда России. Ключевой пункт касается заключения договора о передаче в пользование РПЦ музейных предметов, которые входят в Музейный фонд России. Речь идет о так называемых «неделимых» музейных объектов, то есть тех, что невозможно вывести из собора. На выполнение этого пункта отводятся 24 месяца с момента издания распоряжения КИО.
Последний пункт — подготовка распоряжения о передаче собора в пользование РПЦ — должен быть выполнен в течение месяца после заключения договора о передаче музейных предметов.
Знаковая дата
В 2017 году на 16 апреля приходится православная Пасха. Упоминание этого праздника в контексте передачи Исаакия РПЦ звучало уже несколько раз.
18 января депутаты заксобрания
7 февраля «Интерфакс» со ссылкой на
Эксперт по музейному делу Владимир Дукельский объяснил РБК, что вывоз движимых экспонатов из музея Исаакиевского собора может ускорить его передачу РПЦ. «Нужно понимать, что музейный фонд хранится в разных музеях и, соответственно, вещи не могут быть изъяты из него и переданы церкви, — сообщил он. — То есть, музейные вещи, вошедшие в музейный фонд России, не могут быть переданы РПЦ, а здание — может».
Но представить передачу экспонатов из Исаакия в другой музей за месяц «крайне сложно», сказал РБК заместитель председателя
Как РПЦ передают собор
О том, что Исаакиевский собор может быть передан РПЦ, 30 декабря 2016 года сообщило издание «Фонтанка». 10 января Полтавченко заявил ТАСС, что вопрос о передаче Исаакия в пользование РПЦ решен. «По договоренности между патриархом и мной собор сохранит
Информация о передаче собора вызвала протесты в
13 марта Смольнинский районный суд
Следующее заседание суда состоится 17 апреля.