Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки желанию властей
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Учения Росгвардии – это мощный ответ Анкаре: мнение эксперта
СМИ о причине массового бегства десантников из ВСУ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
08:09 (мск), источник: РБК

Власти Петербурга попросили вывезти экспонаты из Исаакия к Пасхе

Власти Санкт-Петербурга попросили директора музея Исаакиевского собора перевезти экспонаты в другое место уже к Пасхе, 16 апреля, рассказали источники РБК. У чиновников «есть желание» приурочить к одному из главных православных праздников передачу РПЦ всего собора.

Источник: РИА "Новости"

Передать коллекцию к Пасхе

Администрация Санкт-Петербурга предлагает директору музея «Исаакиевский собор» Николаю Бурову освободить площади собора от музейных предметов, обеспечив их перевозку в новое хранилище, рассказали РБК два источника, близких к Министерству культуры (Минкультуры), и подтвердил федеральный чиновник.

По словам собеседников, близких к Минкультуры, распоряжение было отдано устно, никаких письменных указаний на этот счет нет. «Называется дата (вывоза музейного фонда) — 16 апреля. Говорят, что надо ориентироваться именно на это число», — рассказал один из собеседников РБК.

Видео
Продолжаются протесты против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Речь идет не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей, уточняет другой источник, близкий к Минкультуры. Обсуждается, что экспонаты смог бы принять Государственный музей истории Петербурга — крупнейший музей города. «По сути, речь идет об объединении двух музеев — Исаакиевского собора и истории Петербурга. Есть понимание, что надо объединить музеи и как-то ускорить процесс (передачи Исаакиевского собора РПЦ)», — говорит собеседник РБК.

Источник в музее «Исаакиевский собор» подтвердил РБК, что обсуждается идея перевозки экспонатов в Государственный музей истории Петербурга, поскольку у самого Исаакиевского музея подходящих помещений нет. Но возникает много вопросов: как успеть описать все объекты, прежде чем их передавать; что делать с реставрационными контрактами музея, по которым необходимо расплатиться до 31 декабря; как быть с сотрудниками музея, которые потеряют работу, перечисляет проблемы собеседник РБК.

Но самое главное — неясно, на каком основании надо предпринимать что-либо, если до сих пор отсутствует официальная заявка РПЦ на передачу Исаакия, подчеркивает источник в музее в беседе с РБК.

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров отказался от комментариев РБК.

Директор Государственного музея истории Петербурга Александр Колякин сказал РБК, что, «исходя из элементарного корпоративного братства, готов принять» музейную коллекцию Исаакия: «Мы сказали, что поможем коллегам. Музейная коллекция не должна оставаться на улице».

По словам Колякина, с вопросом о возможном предоставлении площадей музея истории Петербурга к нему обращался Буров. О том, что такая идея обсуждается в администрации города, и об установке успеть к 16 апреля, Колякину, заявил он РБК, неизвестно ничего.

Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, курирующего культурный блок, Наталья Фадеева не смогла предоставить оперативный комментарий; РБК ожидает ответа на запрос.

В пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга РБК также не удалось получить оперативный комментарий.

В Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ на момент написания материала комментарий не предоставили.

Планы могут измениться

Вывозом музейных экспонатов из Исаакия до Пасхи власти могут не ограничиться, говорит собеседник, близкий к Минкультуры. По его словам, у властей «есть желание» передать к Пасхе весь Исаакиевский собор в пользование РПЦ. Но по закону о передаче церкви объектов религиозного назначения это сделать практически невозможно, поэтому есть надежда, что в итоге возобладает здравый смысл, подчеркивает источник РБК. ​

Читайте также
РПЦ передаст в Исаакиевский собор ковчег с частицами мощей апостолов Петра, Павла и Андрея

Согласно плану по передаче Исаакиевского собора РПЦ, опубликованному комитетом имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга 12 января, необходимо выполнить шесть пунктов. К 1 марта — определить возможность изъятия Исаакия из оперативного управления музея без предоставления учреждению помещений, «обеспечивающих его деятельность».

К 1 июня требуется представить сведения о музейных предметах, которые входят в состав Музейного фонда России. Ключевой пункт касается заключения договора о передаче в пользование РПЦ музейных предметов, которые входят в Музейный фонд России. Речь идет о так называемых «неделимых» музейных объектов, то есть тех, что невозможно вывести из собора. На выполнение этого пункта отводятся 24 месяца с момента издания распоряжения КИО.

Последний пункт — подготовка распоряжения о передаче собора в пользование РПЦ — должен быть выполнен в течение месяца после заключения договора о передаче музейных предметов.

Знаковая дата

В 2017 году на 16 апреля приходится православная Пасха. Упоминание этого праздника в контексте передачи Исаакия РПЦ звучало уже несколько раз.

Читайте также
РПЦ и Минкультуры привлекут к суду о законности передачи Исаакия

18 января депутаты заксобрания Санкт-Петербурга от фракций «Единая Россия» и ЛДПР проголосовали за обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу собора РПЦ. По мнению депутатов, два года, отведенных на передачу Исаакия Смольным, — это слишком долгий срок, и вопрос можно решить к Пасхе, сообщала «Фонтанка».

7 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу заксобрания Санкт-Петербурга сообщил, что ректоры 23 вузов города обратились к Полтавченко с просьбой передать собор РПЦ до Пасхи. Обращение было принято после встречи со спикером заксобрания Вячеславом Макаровым. Ряд ректоров позже заявили, что не подписывали обращение.

Эксперт по музейному делу Владимир Дукельский объяснил РБК, что вывоз движимых экспонатов из музея Исаакиевского собора может ускорить его передачу РПЦ. «Нужно понимать, что музейный фонд хранится в разных музеях и, соответственно, вещи не могут быть изъяты из него и переданы церкви, — сообщил он. — То есть, музейные вещи, вошедшие в музейный фонд России, не могут быть переданы РПЦ, а здание — может».

Но представить передачу экспонатов из Исаакия в другой музей за месяц «крайне сложно», сказал РБК заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Александр Кононов. «В музее “Исаакиевский собор” хранятся более тысячи предметов Музейного фонда России, большая часть из них — неперемещаемые, неотъемлемая часть интерьера собора, а количество переместимых мне оценить сложно», — рассказал он. По словам эксперта, для того, чтобы осуществить эту передачу, потребуется «огромная организационная и бумажная работа».

Как РПЦ передают собор

О том, что Исаакиевский собор может быть передан РПЦ, 30 декабря 2016 года сообщило издание «Фонтанка». 10 января Полтавченко заявил ТАСС, что вопрос о передаче Исаакия в пользование РПЦ решен. «По договоренности между патриархом и мной собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — добавил губернатор.

Информация о передаче собора вызвала протесты в Санкт-Петербурге. Федеральный чиновник рассказывал РБК, что проводились социологические исследования, которые показали, что «главное напряжение» петербуржцев вызвал тот факт, что «с ними никто не посоветовался». Горожан в соцопросах спрашивали, ухудшится или улучшится их отношение к губернатору, если передача Исаакиевского собора РПЦ состоится. Число тех, кто говорил об ухудшении, кардинально превышало количество одобряющих это решение. Картина по стране ровно противоположная: количество тех, кто поддерживает передачу собора, превышает число граждан, выступающих против этого шага, подчеркивал собеседник РБК. По его словам, Полтавченко не согласовывал с Владимиром Путиным вопрос о передаче Исаакия РПЦ.

13 марта Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил привлечь в качестве заинтересованного лица по иску о передаче Исаакиевского собора РПЦ Георгия Полтавченко. Также в качестве заинтересованных лиц к процессу будут привлечены Минкультуры, РПЦ, Исаакиевский музей. Иск, направленный против передачи Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное бессрочное пользование, был подан 3 марта. В числе истцов выступили юрист Сергей Бакешин и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Следующее заседание суда состоится 17 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киев назвал условия участия в «Евровидении» российской певицы
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Трамп попросил помочь ему пожертвовать президентскую зарплату
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь