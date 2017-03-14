Внедрение «умных» светофоров решит проблему с пробками во Владивостоке

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал о перспективах реализации федеральной программы по благоустройству городов и внедрения японских технологий в городскую среду приморских муниципалитетов.

На втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил помощь специалистов в создании комфорта во Владивостоке, напомнил Владимир Миклушевский. Готовый план с конкретными мерами представит японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей ЛТД» уже в конце марта. Речь идет о строительстве умных домов Smart Wellness, бестраншейной санации трубопроводов, борьбе с пробками на дорогах за счёт внедрения системы «умных» светофоров, новых подходах к переработке и утилизации отходов, а также о транзитно-ориентированном проектировании.