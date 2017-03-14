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08:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Внедрение «умных» светофоров решит проблему с пробками во Владивостоке

Специалисты из Японии предложили помощь в создании комфорта во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский рассказал о перспективах реализации федеральной программы по благоустройству городов и внедрения японских технологий в городскую среду приморских муниципалитетов.

На втором Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил помощь специалистов в создании комфорта во Владивостоке, напомнил Владимир Миклушевский. Готовый план с конкретными мерами представит японская архитектурно-инжиниринговая компания «Никкен Секкей ЛТД» уже в конце марта. Речь идет о строительстве умных домов Smart Wellness, бестраншейной санации трубопроводов, борьбе с пробками на дорогах за счёт внедрения системы «умных» светофоров, новых подходах к переработке и утилизации отходов, а также о транзитно-ориентированном проектировании.

«31 марта в Токио пройдет VIII заседание российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды, с российской стороны сопредседательствовать будет замглавы Минстроя Андрей Чибис, я также планирую принять участие в переговорах. Японская сторона готова предложить конкретные решения для развития агломерации. Очень важно, чтобы город был комфортным, есть соответствующие технологии, но их нужно правильно внедрить, для того чтобы они работали. Конечно, мы приветствовали это решение и будем активно помогать в его реализации», — отметил глава Приморья.

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