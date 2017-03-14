Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
09:35 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет: во вторник 14 марта еще солнечно и до +12°C

Синоптики предупреждают, что уже в среду 15 марта погода в Беларуси начнет меняться — похолодает и пойдут дожди.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Солнечная и без осадков погода ожидается в Беларуси во вторник, днем местами воздух прогреется до +12°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

«Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер — северного направления, слабый», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +6 до +12°C.

По информации собеседников Sputnik, в Минске без дождя, а термометры днем покажут воздуха +8..+10°C.

В Гидромете уточнили, что уже в среду 15 марта погода в Беларуси начнет меняться из-за перемещения на территорию страны фронтального раздела с Балтийского моря: а термометры днем покажут воздуха +8..+3°С, а термометры днем покажут воздуха +8..+9°С.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь, образующий гололед
-1°
слабый дождь, образующий гололед
762 мм рт. ст.
повышенное
93 %
очень высокая
6 м/с
умеренный ветер
Лукашенко поддержал идею создания условий для беспилотных авто в РБ
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 из-за сильного ветра
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь