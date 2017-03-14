Гидромет: во вторник 14 марта еще солнечно и до +12°C
Синоптики предупреждают, что уже в среду 15 марта погода в Беларуси начнет меняться — похолодает и пойдут дожди.
Синоптики предупреждают, что уже в среду 15 марта погода в Беларуси начнет меняться — похолодает и пойдут дожди.
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Солнечная и без осадков погода ожидается в Беларуси во вторник, днем местами воздух прогреется до +12°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
«Ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер — северного направления, слабый», — сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +6 до +12°C.
По информации собеседников Sputnik, в Минске без дождя, а термометры днем покажут воздуха +8..+10°C.
В Гидромете уточнили, что уже в среду 15 марта погода в Беларуси начнет меняться