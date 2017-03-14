На Кубани начинается период дождей
Осадки не прекратятся в течение всей рабочей недели.
Осадки не прекратятся в течение всей рабочей недели.
Как сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр, в ближайшие сутки местами ожидается кратковременный дождь, вечером в отдельных пунктах по южной половине края — сильный дождь.
Ветер
В краевом центре во вторник, 14 марта, также будет дождливо. Температура воздуха — 5−10 градусов тепла.
В последующие двое суток на Кубани местами прогнозируется кратковременный дождь, в конце периода в большинстве районов дождь, в отдельных пунктах — сильный. Температура воздуха ночью 2−7 градусов тепла, днем 8−13. На Черноморском побережье временами дождь. Температура воздуха ночью 5−10, днем 8−13 градусов тепла.
В Краснодаре вплоть до выходных также прогнозируются дожди. Столбик термометра в этот период покажет 5−10 градусов тепла.