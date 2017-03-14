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08:53 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Свердловской области продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

За неделю с 6 по 12 марта в регионе зарегистрировано 20,7 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 50,2 на 10 тыс. населения, что ниже уровня прошлой недели на 22%. Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной группе населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 9,7 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 68,4 на 10 тыс. населения, что ниже уровня прошлой недели на 19%. Ситуация в отдельных группах населения также расценена как не эпидемическая.

Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в двух муниципальных образованиях: ЗАТО Свободном и Краснотурьинске.

По данным отчётов мониторинга за закрытием образовательных учреждений, по состоянию на 9 марта частично приостановлен образовательный процесс в 30 детских садах и одной школе, полностью закрыто четыре детсада и одна школа.

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