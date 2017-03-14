Неприличный баннер в честь рождения сына возмутил новосибирцев

Необычный плакат появился в одном из дворов Новосибирска в Первомайском районе. Муж поблагодарил супругу за рождение ребенка плакатом со словами «Любимая! Спасибо за сына Тимура!», к которому была приложена фотография, но не лица ребенка, а другой его части тела.

— На фото изображены в крупном масштабе тестикулы мальчика. По понятным причинам, мы не можем показать картинку в оригинальном виде, иначе наше сообщество накажет Роскомнадзор, — сообщили в АСТ-54, где гениталии ребенка были замазаны пикселями.