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08:52 (мск), источник: VN.ru

Неприличный баннер в честь рождения сына возмутил новосибирцев

Баннер с надписью «Любимая! Спасибо за сына Тимура!» и фотографией тестикул новорожденного появился в Первомайском районе Новосибирска. Однако горожане не оценили столь экстравагантный сюрприз, посчитав, что это похоже на скрытую пропаганду педофилии.

Необычный плакат появился в одном из дворов Новосибирска в Первомайском районе. Муж поблагодарил супругу за рождение ребенка плакатом со словами «Любимая! Спасибо за сына Тимура!», к которому была приложена фотография, но не лица ребенка, а другой его части тела.

— На фото изображены в крупном масштабе тестикулы мальчика. По понятным причинам, мы не можем показать картинку в оригинальном виде, иначе наше сообщество накажет Роскомнадзор, — сообщили в АСТ-54, где гениталии ребенка были замазаны пикселями.

Эта новость вызвала бурное обсуждение. Мнения в комментариях как всегда разделились. Кто-то считал, что следует «порадоваться за батю». Другие высказывались в духе «что-то ку-ку совсем», «уровень деградэ», «отец-овуляшка».

Спустя несколько часов, плакат убрали. Имя счастливого отца и его избранницы так и осталось неизвестным.

Напомним, в августе прошлого года новосибирец сделал предложение своей девушке с помощью огромного баннера «Настенька! Выходи за меня!» По задумке, в тот момент, когда девушка обратит внимание на плакат с ее фотографией, обрамленной сердечками и цветами, на голову девушки с моста должны были посыпаться лепестки роз. Для этого на пешеходном мосту дежурили специальные помощники.

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