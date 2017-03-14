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08:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске борются с бешенством

Месячник по профилактике заболевания стартовал в южноуральской столице.

Он был объявлен накануне, 13 марта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев.

«Владельцам собак и кошек предоставляется возможность бесплатно вакцинировать своего питомца в период месячника, который проводится с 13 марта по 9 апреля», — отметили в городской администрации.

Кроме того, в рамках осмотра специалисты также проверят питомцев на наличие гельминтозов и дерматофитозов.

Добавим, что бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание. Южноуральцев призывают избегать контактов с дикими и бродячими животными, а в случае обнаружения их трупов — незамедлительно обратиться в ветеринарную службу. Охотникам также рекомендуют пройти курс прививок против бешенства.

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