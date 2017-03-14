В Челябинске борются с бешенством
Месячник по профилактике заболевания стартовал в южноуральской столице.
Месячник по профилактике заболевания стартовал в южноуральской столице.
Он был объявлен накануне, 13 марта, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев.
«Владельцам собак и кошек предоставляется возможность бесплатно вакцинировать своего питомца в период месячника, который проводится с 13 марта по 9 апреля», — отметили в городской администрации.
Кроме того, в рамках осмотра специалисты также проверят питомцев на наличие гельминтозов и дерматофитозов.
Добавим, что бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание. Южноуральцев призывают избегать контактов с дикими и бродячими животными, а в случае обнаружения их трупов — незамедлительно обратиться в ветеринарную службу. Охотникам также рекомендуют пройти курс прививок против бешенства.