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08:47 (мск), источник: Om1.ru

В омской школе незаконно собирали деньги за ремонт

В результате прокуратура наказала директора школы за нарушающие закон поборы.

Прокуратура Ленинского района внесла представление директору одной из омских школ. В школе № 108, которая расположена на улице Моторной на Новой Московке, с родителей незаконно собирали деньги на стройматериалы. Один из родителей пожаловался в прокуратуру Ленинского округа на то, что в школе с них регулярно и незаконно собирают деньги на разнообразные нужды — ремонт и охрану.

Так, родители собрали больше 70 тысяч рублей, чтобы покрасить стены и пол, а также купить мебель в класс, а через некоторое время с родителей вновь потребовали деньги на покупку краски.

Прокуратура Ленинского округа провела проверку и обнаружила, что в образовательном учреждении и впрямь имеют место постоянные нарушения.

Как пояснили порталу Om1.ru в прокуратуре Ленинского округа, решение собирать деньги было принято на общешкольном собрании.

Полина Разуменко, помощник прокурора Ленинского округа:

 — Между классами распределили количество строительных материалов. Каждому классу был определен вид и размер стройматериала, который необходимо купить для ремонта школы. Эта информация была донесена до каждого класса, что является незаконным нарушением принципа добровольности внесения пожертвований.

Отметим, что родители учеников сами должны решать, вносить ли деньги, если да, то сколько.

Также, как выяснилось, каждый месяц со всей школы собирали по 100 рублей на охрану, при этом деньги не вносили на расчетный счет учреждения.

В связи с обнаруженными нарушениями, ведомство внесло представление директору образовательного учреждения. Как пояснили в прокуратуре, директор до конца марта должна разобраться, устранить замечания и наказать виновных внутри школы.

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