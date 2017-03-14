Отделение восстановительной медицины создадут на базе санатория в Ростове

«До конца текущего года на базе детского санатория “Светлячок” будет открыто отделение восстановительной медицины и реабилитации для взрослых и детей, которое станет ещё одним филиалом Центра здоровья. На эти цели выделены средства из городского бюджета», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2016 года был объявлен аукцион на выполнение капремонта в санатории «Светлячок». На выполнение работ предполагалось направить 149 млн рублей.

Завершить реконструкцию в двухэтажном здании санатория на улице Казахской планировалось до конца сентября 2017 года.