В столичных троллейбусах будет играть музыка композитора Михая Долгана

Акция приурочена к 75-летию основателя легендарной группы «Норок».

Ранее мэр Дорин Киртоакэ распорядился, чтобы с первого марта, в дни рождения известных молдавских деятелей искусства, в троллейбусах звучала их музыка или стихи. Напомню, что композитор и исполнитель Михай Долган скончался 16 марта 2008 года на 67-ом году жизни от неизлечимой болезни. Песни созданного им коллектива возглавляли все музыкальные хит-парады 70-х годов прошлого столетия.