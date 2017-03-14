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10:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Административные здания Хабаровска 25 марта останутся без подсветки

Край присоединился к Всемирной акции «Час Земли».

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 марта, AmurMedia.

Международная экологическая акция «Час Земли» пройдет в Хабаровском крае 25 марта с 20.30 до 21.30 часов. В знак неравнодушия к будущему планеты ее участникам предлагается выключить свет, подсветку зданий и бытовые электроприборы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, на время акции будет отключена подсветка административных зданий правительства региона.

В 2016 году край вместе с другими субъектами РФ также принимал участие во всемирном флешмобе. Тогда к нему присоединилось более 20 млн наших соотечественников по всей стране. В целом на планете в нем ежегодно участвуют более 2 млрд человек из более чем 175 стран мира.

«Час Земли» является крупнейшей экологической акцией в мире. В назначенное время гаснет подсветка Московского Кремля и Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, Великой стены в Китае и Колизея в Риме, Эйфелевой башни в Париже и Бранденбургских ворот в Берлине.

Министерство природных ресурсов региона приглашает к участию предприятия и организации, а также жителей края, неравнодушных к экологическим проблемам Земли.

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