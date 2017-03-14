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09:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Мать екатеринбургской модели, пропавшей в Бахрейне, попросила прекратить розыск дочери — та сама вышла на связь

Мать екатеринбургской модели Марии Сазоновой, пропавшей в Бахрейне, попросила полицию прекратить розыск дочери, так как та сама вышла на связь.

Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Мать девушки-модели действительно обратилась в территориальный отдел внутренних дел ОП № 9 УМВД по Екатеринбургу и самолично написала письменное заявление с просьбой к сыщикам прекратить розыск ее дочери. Со слов женщины, она получила голосовое сообщение, определила, что это голос ее дочери, которая рассказала, что с ней все в порядке и она жива и здорова. На этих основаниях она и попросила сыщиков снять свою дочь с розыска», — рассказал полковник Горелых.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, информация о том, что модель из Екатеринбурга Мария Сазонова пропала в Бахрейне, появилась 10 марта. Мария уехала туда на заработки, но перестала появляться в социальных сетях и выходить на связь. Ранее Валерий Горелых сообщил, что мать девушки написала заявление в полицию о пропаже дочери. Полицейские Екатеринбурга обратились с коллегам из Интерпола, чтобы те вышли на связь с правоохранительными органами Бахрейна для проверки информации об исчезновении.

Позднее выяснилось, что Мария улетела из Бахрейна в Иорданию вместе с подругой и там они были задержаны, по данным СМИ, за оказание эскорт-услуг. Вчера их должны были депортировать из страны на родину.

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