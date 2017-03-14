В Перми должник по алиментам сбежал от приставов через окно
Мужчина перебрался на соседский балкон и решил отсидеться там.
Мужчина перебрался на соседский балкон и решил отсидеться там.
Житель Орджоникидзевского района Перми решил спастись от судебных приставов через окно.
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Но мужчина решил сбежать. Будучи в одних трусах, он выпрыгнул в окно и перебрался на балкон соседей, надеясь отсидеться на чужой территории. Но в конце концов мужчина сильно замёрз и решил сдаться.
После этого судебные приставы доставили неплательщика в отдел.