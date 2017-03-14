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09:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми должник по алиментам сбежал от приставов через окно

Мужчина перебрался на соседский балкон и решил отсидеться там.

Житель Орджоникидзевского района Перми решил спастись от судебных приставов через окно.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мужчина не желал платить деньги на содержание дочери и задолжал 339 тыс. рублей. Тогда на него завели уголовное дело по статье 157 УК РФ. Приставы пришли к мужчине домой и потребовали проехать с ними в отдел для ознакомления с материалами дела.

Но мужчина решил сбежать. Будучи в одних трусах, он выпрыгнул в окно и перебрался на балкон соседей, надеясь отсидеться на чужой территории. Но в конце концов мужчина сильно замёрз и решил сдаться.

После этого судебные приставы доставили неплательщика в отдел.

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