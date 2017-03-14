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09:19 (мск), источник: ИА REGNUM

В Пермском крае детей кормили просроченными продуктами

По результатам проведенных проверок возбуждено пять административных дел.

При проверке в двух школах Оханского района было выявлено, что детей кормили продуктами с истекшим сроком годности, сообщила 13 марта прокуратура Пермского края.

Подобные нарушения были выявлены в двух школах района. Также было обнаружено, что в одной из школ нет горячей и холодной воды, однако в ней продолжался образовательный процесс.

Всего нарушения санитарных норм были выявлены в семи образовательных учреждениях. Руководителям вынесены предписания об исправлении сложившейся ситуации. В прокуратуре сообщают, что после проверок было возбуждено пять дел об административных нарушениях.

Напомним, 13 марта стало известно, что в г. Кудымкар Пермского края не предоставляется питание в школах для детей-инвалидов. Средства должны выделяться из районного бюджета, но властями до сих пор не решена данная проблема. Вопрос взят на личный контроль прокурором Кудымкара.

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