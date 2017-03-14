В Пермском крае детей кормили просроченными продуктами

При проверке в двух школах Оханского района было выявлено, что детей кормили продуктами с истекшим сроком годности, сообщила 13 марта прокуратура Пермского края.

Подобные нарушения были выявлены в двух школах района. Также было обнаружено, что в одной из школ нет горячей и холодной воды, однако в ней продолжался образовательный процесс.

Всего нарушения санитарных норм были выявлены в семи образовательных учреждениях. Руководителям вынесены предписания об исправлении сложившейся ситуации. В прокуратуре сообщают, что после проверок было возбуждено пять дел об административных нарушениях.