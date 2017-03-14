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12:03 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Работу Центра безнадзорных животных реорганизуют в Ростове

Работу Центра безнадзорных животных в Ростове планируется реорганизовать в 2017 году, сообщается на сайте городской администрации.

«В 2017 году в муниципальном казенном учреждении “Городской центр управления численностью безнадзорных животных” (МКУ “ЦБЖ”) планируется провести ряд мероприятий по налаживанию и реорганизации его работы», — говорится в сообщении.

По информации городских властей, департамент ЖКХ и энергетики Ростова будет искать новое здание для центра.

На данный момент в Центре безнадзорных животных штат сотрудников укомплектован до 90%.

Проведено техническое переоснащение здания учреждения: налажена работа канализационного выпуска, газового котла, восстановлены водонагреватель и дворовое освещение.

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