Работу Центра безнадзорных животных реорганизуют в Ростове

«В 2017 году в муниципальном казенном учреждении “Городской центр управления численностью безнадзорных животных” (МКУ “ЦБЖ”) планируется провести ряд мероприятий по налаживанию и реорганизации его работы», — говорится в сообщении.

По информации городских властей, департамент ЖКХ и энергетики Ростова будет искать новое здание для центра.

На данный момент в Центре безнадзорных животных штат сотрудников укомплектован до 90%.

Проведено техническое переоснащение здания учреждения: налажена работа канализационного выпуска, газового котла, восстановлены водонагреватель и дворовое освещение.