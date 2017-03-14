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09:30 (мск), источник: Известия.Ру

Лоза прокомментировал участие Юлии Самойловой в «Евровидении-2017»

Музыкант уверен, что песня участницы конкурса от РФ должна быть на русском языке.

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал участие Юлии Самойловой в «Евровидении-2017», заявив, что не имеет значения, кого отправлять на конкурс — главное, чтобы номер артиста был целиком и полностью поставлен в России, а песня спета на русском языке.

«Наши опять купили банальную неброскую англоязычную песнюшку (на этот раз у израильтян), и опять собираются объяснять Европе, что сами мы ни на что не способны, и никакой своей культуры у нас нет», — написал Лоза в своем Facebook.

Лоза уверен, что победа в песенном состязании не приносит России ничего, напротив — страна тратит средства на «популяризацию английской культуры».

«У нас был прекрасный шанс потребовать от организаторов этого насквозь прогнившего шоу — вернуться к первоначальным правилам проведения конкурса (всё поют на родных языках, ведут на них же, плюс никакой политики), и, если не захотят — красиво удалиться. Вот это было бы круто и соответствовало статусу великой державы, которая досталась нам от наших предков», — написал Лоза, добавив, что ему больше не хочется обсуждать «это позорище».

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и почему она поедет на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
Комментарии
3
Игорь Переделкин
Вот в этом я с Лозой согласен. Надо петь на русском языке. надо свою культуру поддерживать, которая куда богаче прогнившей англосексонской. И хвати на само деле, что-то делать в угоду Запада или фашисткому Киеву. Пусть они прогибаются под нас.
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Иван Петров
Чой-то Лоза в последнее время только критикует.
Но в данном случае правильно.
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Ольга Лысенко
Европоидов удар хватит!
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