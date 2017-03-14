Лоза прокомментировал участие Юлии Самойловой в «Евровидении-2017»
Музыкант уверен, что песня участницы конкурса от РФ должна быть на русском языке.
Музыкант уверен, что песня участницы конкурса от РФ должна быть на русском языке.
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал участие Юлии Самойловой в «Евровидении-2017», заявив, что не имеет значения, кого отправлять на конкурс — главное, чтобы номер артиста был целиком и полностью поставлен в России, а песня спета на русском языке.
«Наши опять купили банальную неброскую англоязычную песнюшку (на этот раз у израильтян), и опять собираются объяснять Европе, что сами мы ни на что не способны, и никакой своей культуры у нас нет», — написал Лоза в своем Facebook.
Лоза уверен, что победа в песенном состязании не приносит России ничего, напротив — страна тратит средства на «популяризацию английской культуры».
«У нас был прекрасный шанс потребовать от организаторов этого насквозь прогнившего шоу — вернуться к первоначальным правилам проведения конкурса (всё поют на родных языках, ведут на них же, плюс никакой политики), и, если не захотят — красиво удалиться. Вот это было бы круто и соответствовало статусу великой державы, которая досталась нам от наших предков», — написал Лоза, добавив, что ему больше не хочется обсуждать «это позорище».
Но в данном случае правильно.