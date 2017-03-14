Музыкант Юрий Лоза прокомментировал участие Юлии Самойловой в «Евровидении-2017», заявив, что не имеет значения, кого отправлять на конкурс — главное, чтобы номер артиста был целиком и полностью поставлен в России, а песня спета на русском языке.

«Наши опять купили банальную неброскую англоязычную песнюшку (на этот раз у израильтян), и опять собираются объяснять Европе, что сами мы ни на что не способны, и никакой своей культуры у нас нет», — написал Лоза в своем Facebook.

Лоза уверен, что победа в песенном состязании не приносит России ничего, напротив — страна тратит средства на «популяризацию английской культуры».