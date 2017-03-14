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09:25 (мск), источник: ИА Башинформ

ГИБДД Башкирии проводит акцию «Внимание — дети!»

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. ГИБДД Башкортостана с 13 марта по 7 апреля проводит акцию «Внимание — дети!». Мероприятие проводится для активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма во время восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах накануне и во время каникул.

Источник: Башинформ

За два месяца в республике произошло 45 дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Это на 16 фактов меньше аналогичного периода прошлого года. На дорогах погибли четыре ребенка и 48 получили травмы различной степени тяжести.

Случаи ДТП с участием детей увеличиваются во время школьных каникул. Об этом свидетельствуют проведенные исследования ГИБДД. Среди причин роста аварий называются незанятость детей и бесконтрольность со стороны взрослых, отсутствие у юных участников дорожного движения знаний и навыков безопасного поведения на проезжей части.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции отметили, что зачастую водители игнорируют установленные правила перевозки детей. Однако в пункте 22.9 Правил дорожного движения четко прописано, что перевозить детей в возрасте до 12 лет следует только с использованием детских удерживающих устройств и других средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. За нарушение данного пункта — штраф в 3000 рублей.

«Водители часто недооценивают эффективность детских кресел и ремней безопасности, а многие мамы и вовсе думают, что у них на руках ребенок находится в большей безопасности во время движения. Но это заблуждение! Многочисленные краш-тесты, проведенные как в России, так и за рубежом, подтвердили, что при ДТП ребенок, который не пристегнут и находится на руках у пассажира, получает очень серьезные травмы и в большинстве случаев погибает», — прокомментировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов.

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