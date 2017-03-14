ГИБДД Башкирии проводит акцию «Внимание — дети!»

За два месяца в республике произошло 45 дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Это на 16 фактов меньше аналогичного периода прошлого года. На дорогах погибли четыре ребенка и 48 получили травмы различной степени тяжести.

Случаи ДТП с участием детей увеличиваются во время школьных каникул. Об этом свидетельствуют проведенные исследования ГИБДД. Среди причин роста аварий называются незанятость детей и бесконтрольность со стороны взрослых, отсутствие у юных участников дорожного движения знаний и навыков безопасного поведения на проезжей части.

В пресс-службе республиканской Госавтоинспекции отметили, что зачастую водители игнорируют установленные правила перевозки детей. Однако в пункте 22.9 Правил дорожного движения четко прописано, что перевозить детей в возрасте до 12 лет следует только с использованием детских удерживающих устройств и других средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. За нарушение данного пункта — штраф в 3000 рублей.