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10:25 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

15 марта в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Московском и Приволжском районах.

(Город Казань KZN.RU, 14 марта). 15 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 18.00 свет отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул. Вересаева, 77−97, 88−104; ул. Верхоянская, 74−126, 89а-115, 119−137, 128−148; ул. Песочная, 39−67, 76б; ул. Пихтовая, 1−49, 35−59, 49а, 58−68а, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 68а, 70, 72, 73.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Вахитовском районе по адресам: ул. Галактионова, 10−12.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Московском районе по адресам: ул. Тунакова, 54а, 56, 56а, 58, 60; ул. Фурманова, 11, 13, 15, 15а, 17.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам:
ул. Дубравная, 10, 12, 14; ул. Академика Завойского, 8, 12;
ул. Терегулова, 2, 4.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного района.

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