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09:25 (мск), источник: РИА Крым

Движение по разрушенному оползнем участку трассы Симферополь-Севастополь прекращено

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). Автомобильное движение по участку трассы Симферополь-Севастополь, разрушенному оползнем, временно прекращено. Об этом сообщили в ГИБДД по Севастополю.

На прошлой неделе на 54−55 км трассы сошел оползень, вследствие чего власти Севастополя ввели ограничение движения для автомобильного транспорта на участке трассы Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и разработали схемы объезда. Однако с сегодняшнего дня принято решение о полном прекращении движения.

«С 14 марта на участке автомобильной дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, км54+000 — км 54+900 вводится временное прекращение движения транспортных средств до завершения восстановительных работ по ликвидации оползня, — сообщили в ГИБДД. — В связи с этим будет временно ограничено движение на автомобильной дороге подъезд к с. “Заря Свободы” (через село Поворотное) с полуночи 14 марта до 06:00 часов 15 марта».

Объезд данного участка дороги будет организован через Северную сторону (ул. Богданова — ул. Челюскинцев), поселок Любимовка, поселок Фруктовое. С 6 утра среды объезд для легкового транспорта будет организован через Поворотное.

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