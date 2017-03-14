Движение по разрушенному оползнем участку трассы Симферополь-Севастополь прекращено
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). Автомобильное движение по участку трассы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). Автомобильное движение по участку трассы
На прошлой неделе на 54−55 км трассы сошел оползень, вследствие чего власти Севастополя ввели ограничение движения для автомобильного транспорта на участке трассы
«С 14 марта на участке автомобильной дороги
Объезд данного участка дороги будет организован через Северную сторону (ул. Богданова — ул. Челюскинцев), поселок Любимовка, поселок Фруктовое. С 6 утра среды объезд для легкового транспорта будет организован через Поворотное.