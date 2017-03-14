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09:46 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти включат сирены

Проверка систем пройдет 16 марта.

В ближайший четверг, 16 марта, в 10:00 будет проводиться комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области с включением электросирен и системы оповещения руководящего состава.

Мероприятие организовано в целях подготовки к предстоящему паводковому периоду и в соответствии с «Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год».

Включение электросирен означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». По этому сигналу население и обслуживающий персонал объектов (организаций) обязаны включить устройства проводного вещания, радио и телевизионные приемники для прослушивания сообщения, сообщает TLTgorod.

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