SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 из-за сильного ветра
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«Запуск отложен
Запуск Falcon 9 был запланирован на 08:34 мск 14 марта, прогноз погоды для запуска был в целом благоприятный, вероятность отмены старта по метеоусловиям за сутки до него не превышала 30%. Ранее сообщалось, что резервная дата запуска
Ранее, 18 февраля, запланированный запуск Falcon 9 с грузовиком Dragon был отменен примерно за 10 секунд до старта
В начале февраля The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на свои источники в правительстве США и космической отрасли, что в конструкции ракеты Falcon 9 были выявлены проблемы с лопастями турбины, которые подают топливо в двигатели ракеты.