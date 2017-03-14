SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 из-за сильного ветра

Запуск Falcon 9 был запланирован на 08:34 мск 14 марта, прогноз погоды для запуска был в целом благоприятный, вероятность отмены старта по метеоусловиям за сутки до него не превышала 30%. Ранее сообщалось, что резервная дата запуска ракеты-носителя — 16 марта.

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Ракета-носитель Falcon 9 должна была доставить на геостационарную орбиту спутник, принадлежащий корпорации EchoStar, предназначенный для передачи телевизионного сигнала Бразилии, сообщалось на сайте Космического центра Кеннеди. Спутник, срок работы которого рассчитан на 15 лет, был создан компанией Space Systems/Loral (SS/L).

Ранее, 18 февраля, запланированный запуск Falcon 9 с грузовиком Dragon был отменен примерно за 10 секунд до старта из-за технических проблем.

В начале февраля The Wall Street Journal сообщил со ссылкой на свои источники в правительстве США и космической отрасли, что в конструкции ракеты Falcon 9 были выявлены проблемы с лопастями турбины, которые подают топливо в двигатели ракеты.