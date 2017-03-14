Красноярка попалась на продаже подделки Adidas в интернете

Красноярку оштрафовали на 10 тыс. рублей за незаконную продажу через интернет детской одежды с указанием знаменитых брендов. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора установили, что женщина продавала детскую футболку и косынку. На них были маркировки с наименованием «SOCHI 2014» и «adidas», то есть обозначением, сходным до степени смешения с принадлежащими правообладателю товарным знаком и в дизайне, схожем с дизайном детской одежды, изготовленной правообладателями.

Как оказалось, правообладатели этих товарных знаков не давали согласия на их использование.

Центральный районный суд Красноярска признал красноярку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака), и оштрафовал ее на 10 000 рублей.