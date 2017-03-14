9 градусов тепла ожидается в Иркутской области 15 марта

Плюсовые температуры прогнозируют в Приангарье на 15 марта.

По сообщению Гидрометцентра, завтра местами по региону пройдет снег и мокрый снег, подует ветер с порывами до 14 м/с. Возможны позёмки.

Ночью столбик термометра опустится до -6, -11 градусов, при прояснении до -16, -21 градусов, в северных районах при натекании облачности до 0 градусов. Днем потеплеет до +4, +9 градусов, при облачной погоде до -1, -6 градусов.