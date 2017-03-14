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15:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани временно закроется ул. Даурская

(Город Казань KZN.RU, 14 марта). В Казани частично ограничивается движение по ул. Даурская.

Проезжая часть будет закрыта поэтапно с 14 по 20 марта и с 21 по 28 марта около домов №№ 35, 41.

Ограничение связано с работами по прокладке кабельной канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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