Гришковец: Калининград — невероятно комфортный город

«Конечно, вот эта чудесная маленькая Калининградская область может принять огромное количество туристов. И люди будут счастливы. Они смогут увидеть, как хорошо могут жить русские люди в том месте, куда не надо получать визу, и что у нас очень интересно и очень удобно», — сказал Гришковец.

Он подчеркнул, что «в основном люди в восторге от Калининграда, влюбляются и хотят туда приезжать».

— Калининград — невероятно комфортный город, даже под дождями и ветрами — всё равно очень комфортный. И мы, калининградцы, очень комфортные люди. Ну такие вот комфортные островитяне, особые люди, которые находятся в каком-то очень особенном месте, — добавил драматург.

Комфортным Калининград также считает мэр Александр Ярошук. «По комфортности проживания наш город один из лучших в стране. Это не только наше мнение. Авторитетные федеральные СМИ проводили исследования и пришли в таким же выводам», — заявлял глава города.

В 2014 году «Калининградская социологическая служба» провела опрос среди жителей областного центра. Как показало исследование, город считают комфортным 60% населения. Ещё 30% респондентов выбрало вариант ответа «Скорее да, чем нет».