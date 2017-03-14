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10:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Центральном парке могут установить 65-метровое колесо обозрения

В парке появятся места отдыха с подзарядкой телефонов и доступом в Интернет.

Источник: http://www.centrpark.ru/

В Центральном парке Красноярска в новом сезоне продолжится благоустройство. Информация об этом опубликована на официальном сайте парка.

Этим летом на территории планируется оборудовать места отдыха с подзарядкой телефонов и доступом в интернет. Появится зона отдыха с качелями и графитной доской приветствия. Также в парке отремонтируют фонтаны и обустроят зону отдыха на месте снесенного самостроя на ул. Бограда. В парке отметили, что сейчас идут переговоры об установке нового 65-метрового колеса обозрения.

Кроме того, большой проект запланирован в части озеленения. В этом году в парке стартует акция «Давай посадим дерево!», в рамках которой будет высажено более 1000 деревьев. Новые проекты запланированы и в культурно-досуговой деятельности парка.

Активное благоустройство в Центральном парке началось еще в прошлом году. В 2016 году на центральной аллее заменили фонари, появился новый вход со стороны кинотеатра «Луч», а также было высажено более 600 саженцев, кустарников и около 15 тысяч цветов. Также парк обновил свой официальный сайт.

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