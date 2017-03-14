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12:10 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

На Кубани стало проще найти работу: количество вакансий с начала года увеличилось на 26%

Краснодар, 14 марта, KrasnodarMedia. За три месяца 2017 года число заявленных работодателями вакансий в центрах занятости населения Краснодарского края выросло на 26,2%, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

По данным на март, в краевую службу занятости работодатели заявили о 37,6 тысячах вакантных рабочих мест, из них 29,3 тыс. — предложения для постоянного трудоустройства.

— В сравнении с началом 2017 года число вакансий выросло на 26,2% или на 7,8 тысяч, — отметили в краевом министерства труда и социального развития.

Специалисты ведомства также акцентировали, что рост количества предложений о работе связан, прежде всего, с началом весенне-летнего сезона, когда возобновляются работы в сельскохозяйственном и санаторно-курортном секторах, а также с традиционно возрастающей в начале весны активностью работодателей и соискателей.

В этот период растет и обращаемость в службу занятости населения. Так, по данным на 1 марта через центры занятости населения по всему краю работу искали 32,2 тысячи кубанцев.

В качестве безработных сегодня официально зарегистрировано в крае 18 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,7%, что ниже, чем на 1 марта 2016 года (0,8%).

С начала 2017 года через центры занятости населения в крае трудоустроены 12 тысяч человек. В оплачиваемых общественных работах задействованы около 600 человек. За этот период на Кубани проведено 138 ярмарок вакансий, которые в поисках работы посетили почти девяти тысяч граждан. Кроме того, мобильные центры занятости выполнили 400 рабочих выездов в отдаленные поселения края и на их базе получили услуги более 16 тысяч кубанцев. Также более восьми тысяч человек получили консультации специалистов службы занятости населения по телефонам горячей линии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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