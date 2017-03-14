На Кубани стало проще найти работу: количество вакансий с начала года увеличилось на 26%

По данным на март, в краевую службу занятости работодатели заявили о 37,6 тысячах вакантных рабочих мест, из них 29,3 тыс. — предложения для постоянного трудоустройства.

— В сравнении с началом 2017 года число вакансий выросло на 26,2% или на 7,8 тысяч, — отметили в краевом министерства труда и социального развития.

Специалисты ведомства также акцентировали, что рост количества предложений о работе связан, прежде всего, с началом весенне-летнего сезона, когда возобновляются работы в сельскохозяйственном и санаторно-курортном секторах, а также с традиционно возрастающей в начале весны активностью работодателей и соискателей.

В этот период растет и обращаемость в службу занятости населения. Так, по данным на 1 марта через центры занятости населения по всему краю работу искали 32,2 тысячи кубанцев.

В качестве безработных сегодня официально зарегистрировано в крае 18 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,7%, что ниже, чем на 1 марта 2016 года (0,8%).