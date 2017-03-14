Число пи: 3,14 способа запомнить максимальное количество знаков после запятой

С математической точки зрения число пи — это отношение длины окружности к ее диаметру, с философской — числовой эквивалент бесконечности, с календарной — «тезка» 14 марта (3,14), а с практической — неплохой материал для оттачивания мнемонических техник.

В честь Международного дня числа пи мы решили вспомнить некоторые из них.

Превратить число в историю

Для этого предлагается заменить цифры словами, содержащими аналогичное количество букв. По этому принципу построена англоязычная фраза «May I have a large container of coffee beans» («можно мне большую упаковку кофейных зерен?»), помогающая запомнить восемь знаков после запятой (3,14159265).

Есть и русскоязычные варианты. К примеру, дореволюционный: «Кто и шутя и скоро пожелает (ъ) Пи узнать число, уже знает (ъ)» (10 знаков — 3,1415926536).

Или более современная версия: «Она и была, и будет уважаемая на работе» (3,1415926).

А также стихотворное: «Это я знаю и помню прекрасно — “Пи” многие знаки мне лишни, напрасны» (3,14159265358).

Созданную «числовую историю» можно упаковать в любой удобный формат. Например, советский математик Яков Перельман создал целый мнемонический диалог:

— Что я знаю о кругах? (3,1415).

— Вот и знаю я число, именуемое пи — Молодец! (3,1415927).

— Учи и знай в числе известном за цифрой цифру, как удачу примечать! (3,14159265359).

Заменить цифры буквами

Вариант для тех, кому по какой-либо причине случайный набор букв запомнить легче, чем случайный набор цифр.

Для этого числа от 1 до 9 заменяются первыми девятью буквами выбранного алфавита. К примеру, так была создана первая часть заголовка «Cadaeic Cadenza» — небольшого произведения американского математика Майка Кейта, в котором, в общей сложности, закодировано 3835 знака числа пи.

В русском языке для подобных целей можно использовать буквы от А до З включительно. Но насколько удобно будет запоминать составленные из них комбинации — решать вам.

Провести аналогию

По сути, номера телефонов — это такой же «нелогичный» набор цифр, как и иррациональное число пи. Но при желании его можно запомнить, если перед вами стоит соответствующая цель.

Поэтому некоторые мнемонические техники предлагают представить число пи в виде телефонной книжки, превратив числовую последовательность — в телефонные номера. Впрочем, в наше время мало кто заучивает их наизусть, так что, возможно, придется подыскать более практичную и актуальную форму.

Отструктурировать данные

Это скорее совет, нежели метод, который подойдет не только для запоминания числа пи.