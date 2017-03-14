Обманутые дольщики ждут реакции главы Прикамья на акции протеста
Обманутые дольщики надеются на встречу с врио губернатора Максимом Решетниковым, чтобы понять его видение ситуации с долгостроями и пути решения проблемы.
Обманутые дольщики надеются на встречу с врио губернатора Максимом Решетниковым, чтобы понять его видение ситуации с долгостроями и пути решения проблемы.
В Перми после того, как обманутые дольщики публично заявили о проведении сразу трех протестных акций в один день, на сайте администарции Пермского края появилась информация о том, что дело дольщиков Первого Пермского микрорайона передано в Следственную часть Управления МВД города.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
Следствием проверяется версия умышленного невыполнения обязательств по строительству 12 трехэтажных домов в селе Лобаново. Сейчас по уголовному делу проводятся
В официальном сообщение говорится, что краевые власти, в свою очередь, держат на контроле ситуацию, в которой оказались дольщики Первого Пермского микрорайона. При участии краевых властей проводится проверка
«Решить проблему обманутых дольщиков краевые власти вроде бы обещали и даже пытаются. Сейчас, например, как заявляют на официальном уровне, надо подождать решение инвестора, который рассматривает “возможность захода на эту площадку”. Решение должно быть озвучено 20 марта. Но в действительности, как считают сами дольщики, правительство готовится только к одному варианту — создать
Напомним, в 2013 году застройщик «Первого Пермского микрорайона» ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново Пермского района. В эксплуатацию дома должны были сдать в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года.
11 марта 2017 года в краевом центре обманутые дольщики провели три протестных акции: два автопробега и один пикет. Поддержать требования обманутых дольщиков «Первого пермского микрорайона» к памятнику «Героям фронта и тыла» на городскую эспланаду вышли и владельцы квартир строящихся домов по ул. Окулова 61, ул. Толмачёва 15, ул. Докучаева 48, ул. Декабристов 97, ул. Кедровая 18, 20 и других. Проблема долгостроя коснулась каждого из них — деньги застройщикам отдали, а квартиры не получили.
Так, например, будущие жильцы дома по ул. Декабристов, 97 уже пятый год ждут свои квартиры. По словам дольщиков, если раньше на стройке иногда появлялись рабочие, то сейчас там вообще никого нет:"Что будет с нашим домом и нашими деньгами — непонятно. то сейчас там вообще никого нет:"Чейчас застройщик в процессе банкротства, и чем завершится дело — тоже неизвестно.
«Мы проводили уже митинги, автопробеги и одиночные пикеты, но, как правило, в них участвовали дольщики только одного “долгостроя”. Теперь мы поняли, что для решения наших проблем необходимо объединиться, — сказала одна из организаторов субботних протестных акций Наталья Трушникова.— Мы хотим встречу с Максимом Решетниковым. Мы хотим знать, как он видит развитие этой ситуации, и видит ли его вообще».