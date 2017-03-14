Обманутые дольщики ждут реакции главы Прикамья на акции протеста

В Перми после того, как обманутые дольщики публично заявили о проведении сразу трех протестных акций в один день, на сайте администарции Пермского края появилась информация о том, что дело дольщиков Первого Пермского микрорайона передано в Следственную часть Управления МВД города.

В официальном сообщение говорится, что краевые власти, в свою очередь, держат на контроле ситуацию, в которой оказались дольщики Первого Пермского микрорайона. При участии краевых властей проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности компании-застройщика. Кроме того, Министерством строительства и ЖКХ региона определены все возможные механизмы решения проблемы. Идет проработка варианта по привлечению инвестора, который возьмет на себя достройку объекта.

«Решить проблему обманутых дольщиков краевые власти вроде бы обещали и даже пытаются. Сейчас, например, как заявляют на официальном уровне, надо подождать решение инвестора, который рассматривает “возможность захода на эту площадку”. Решение должно быть озвучено 20 марта. Но в действительности, как считают сами дольщики, правительство готовится только к одному варианту — создать жилищно-строительный кооператив и достраивать дома за счёт средств его жителей. В этой связи участники протестных акций не скрывают, что такое решение их не устроит», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермской гражданской палате.

Напомним, в 2013 году застройщик «Первого Пермского микрорайона» ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново Пермского района. В эксплуатацию дома должны были сдать в третьем квартале 2015 года. Строительство не ведется с весны 2016 года.

11 марта 2017 года в краевом центре обманутые дольщики провели три протестных акции: два автопробега и один пикет. Поддержать требования обманутых дольщиков «Первого пермского микрорайона» к памятнику «Героям фронта и тыла» на городскую эспланаду вышли и владельцы квартир строящихся домов по ул. Окулова 61, ул. Толмачёва 15, ул. Докучаева 48, ул. Декабристов 97, ул. Кедровая 18, 20 и других. Проблема долгостроя коснулась каждого из них — деньги застройщикам отдали, а квартиры не получили.

Так, например, будущие жильцы дома по ул. Декабристов, 97 уже пятый год ждут свои квартиры. По словам дольщиков, если раньше на стройке иногда появлялись рабочие, то сейчас там вообще никого нет:"Что будет с нашим домом и нашими деньгами — непонятно. то сейчас там вообще никого нет:"Чейчас застройщик в процессе банкротства, и чем завершится дело — тоже неизвестно.

«Мы проводили уже митинги, автопробеги и одиночные пикеты, но, как правило, в них участвовали дольщики только одного “долгостроя”. Теперь мы поняли, что для решения наших проблем необходимо объединиться, — сказала одна из организаторов субботних протестных акций Наталья Трушникова.— Мы хотим встречу с Максимом Решетниковым. Мы хотим знать, как он видит развитие этой ситуации, и видит ли его вообще».