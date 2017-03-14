С 15 апреля в Казани вводится ежегодное ограничение движения для большегрузов

Временное ограничение движения в указанный период не распространяется на:
— Пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные.
— Перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов (кроме совместной перевозки с грузами, не указанными в настоящем абзаце).
— Транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо).
— Перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.
— Транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
— Транспортные средства дорожно-строительных организаций, обеспечивающих содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Казани согласно заключенным муниципальным контрактам.
— Транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Движение тяжеловесной техники будет разрешено при условии возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам Казани, с оформлением специального разрешения.
В то же время в Казани утвержден перечень мест дислокации круглосуточных временных и передвижных постов для контроля за соблюдением временного ограничения движения транспортных средств:
— Контрольный пункт полиции «Лаишево» по Оренбургскому тракту.
— Контрольный пункт полиции «Закат» по Горьковскому шоссе.
— Въезд в Казань по Мамадышскому тракта.
— Перекресток Оренбургского тракта и Фермского шоссе.
— Въезд в Казань со стороны ул. Тэцевская.
— Въезд в Казань со стороны Арска по Сибирскому тракту.
— Въезд в Казань со стороны жилого массива Аракчино по ул. Боевая.
— Передвижной пост на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани (улицы Магистральная, Тихорецкая, Меховщиков, Портовая, Ново-Давликеевская, Кул Гали, Оренбургский тракт, Центральная (жилой массив Салмачи), Авангардная, Дубравная, проспект Победы, улицы Мамадышский тракт, Мира, Дорожная).
— Передвижной пост на территории Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани (улицы Химическая, Тэцевская, Горьковское шоссе, Боевая, Аракчинское шоссе, Шоссейная, улицы Михаила Миля, Дементьева, Чистопольская, Сибгата Хакима, Камчатская).
Временное ограничение движения транспортных средств вводится в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог Казани и дорожных сооружений на них, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог и их участков.
Справка
Предельно допустимые нагрузки на каждую ось:
Для одноосного транспортного средства (тележки) — 6 тонн.
Для двухосного транспортного средства (тележки) — 5 тонн.
Для трехосного транспортного средства — 4 тонны.