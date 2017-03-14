С 15 апреля в Казани вводится ежегодное ограничение движения для большегрузов

Временное ограничение движения в указанный период не распространяется на:

— Пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные.

— Перевозку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов (кроме совместной перевозки с грузами, не указанными в настоящем абзаце).

— Транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо).

— Перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.

— Транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

— Транспортные средства дорожно-строительных организаций, обеспечивающих содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Казани согласно заключенным муниципальным контрактам.

— Транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Движение тяжеловесной техники будет разрешено при условии возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам Казани, с оформлением специального разрешения.

В то же время в Казани утвержден перечень мест дислокации круглосуточных временных и передвижных постов для контроля за соблюдением временного ограничения движения транспортных средств:

— Контрольный пункт полиции «Лаишево» по Оренбургскому тракту.

— Контрольный пункт полиции «Закат» по Горьковскому шоссе.

— Въезд в Казань по Мамадышскому тракта.

— Перекресток Оренбургского тракта и Фермского шоссе.

— Въезд в Казань со стороны ул. Тэцевская.

— Въезд в Казань со стороны Арска по Сибирскому тракту.

— Въезд в Казань со стороны жилого массива Аракчино по ул. Боевая.

— Передвижной пост на территории Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани (улицы Магистральная, Тихорецкая, Меховщиков, Портовая, Ново-Давликеевская, Кул Гали, Оренбургский тракт, Центральная (жилой массив Салмачи), Авангардная, Дубравная, проспект Победы, улицы Мамадышский тракт, Мира, Дорожная).

— Передвижной пост на территории Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани (улицы Химическая, Тэцевская, Горьковское шоссе, Боевая, Аракчинское шоссе, Шоссейная, улицы Михаила Миля, Дементьева, Чистопольская, Сибгата Хакима, Камчатская).

Временное ограничение движения транспортных средств вводится в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог Казани и дорожных сооружений на них, в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог и их участков.

Справка

Предельно допустимые нагрузки на каждую ось:

Для одноосного транспортного средства (тележки) — 6 тонн.

Для двухосного транспортного средства (тележки) — 5 тонн.

Для трехосного транспортного средства — 4 тонны.