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10:32 (мск), источник: Крым Press

ГИБДД об итогах операции «Скорость» в Симферопольском районе

25 нарушителей ПДД за два дня. По информации пресс-службы МВД по РК и ГИБДД с 7 по 9 марта на дорогах в Симферопольском районе прошла операция «Скорость».

В рамках данного мероприятия инспекторами ДПС было выявлено 25 водителей, пренебрегающих соблюдением скоростного режима.

Сообщается, что все нарушители привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 12.9 КоАП Российской Федерации.

Напомним, согласно ст. 12.9 КоАП РФ, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Более 40 километров в час — штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Более 60 километров в час — штраф в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Госавтоинспекция Симферопольского района призывает водителей соблюдать скоростной режим, снижать скорость вблизи пешеходных переходов и быть предельно внимательными на дорогах, особенно в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Каждый водитель должен помнить, что неправильно выбранная скорость движения является одной из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий.

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