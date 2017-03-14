ГИБДД об итогах операции «Скорость» в Симферопольском районе

В рамках данного мероприятия инспекторами ДПС было выявлено 25 водителей, пренебрегающих соблюдением скоростного режима.

Сообщается, что все нарушители привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 12.9 КоАП Российской Федерации.

Напомним, согласно ст. 12.9 КоАП РФ, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Более 40 километров в час — штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Более 60 километров в час — штраф в размере от 2000 до 2500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.