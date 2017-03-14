В Иркутске появился новый автобусный маршрут № 17

Новый автобусный маршрут № 17 «мкр-н Солнечный — ул. Ширямова — Аэропорт — ул. Советская — ул. Депутатская — мкр-н Солнечный» появился в Иркутске. Как 14 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, в декабре прошлого года управление транспорта разместило извещение о проведении открытого конкурса на право перевозить пассажиров десятью автобусами малого класса по маршруту № 17. По результатам конкурса победителем стал ИП Лавриненко.

Новые автобусы будут делать следующие остановки: Лодочная, Стомклиника, ДКЦ «Дружба», Проспект им. Г. К. Жукова, мкр-н Байкальский, Релейный завод, ВСЭМ, Аэропорт, ул. Жигулевская, Завод 403ГА, Ипподром, Городок ИВАТУ, Школа № 23, ул. Омулевского, ул. 1-я Советская, ул. Трилиссера, ул. Пискунова, ул. Депутатская, ул. 30-й Дивизии, ул. Станиславского, Транспортная, мкр-н Байкальский, ВСИЭП, Гормолкомбинат, Исток, Школа № 22, Лодочная.