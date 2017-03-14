Прокуратура проверила случаи высадки екатеринбуржцев из «скорой» и автобусов. Никого не накажут

Об этом сегодня сообщила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, В Екатеринбурге отец заболевшего семилетнего ребенка устроил скандал с бригадой медиков «скорой помощи». Конфликт произошел из-за того, что мужчины не смогли договориться, как быстрее довести ребенка до больницы. Ребенку была вызвана другая бригада, которая доставила его в детскую больницу.

Кузнецова также сообщила, что надзорное ведомство провело проверку по каждому случаю высадки маленьких детей из общественного транспорта за неуплату проезда в мороз.

«С точки зрения закона, наказать сотрудников невозможно. Но всем руководителям транспортных предприятий были объявлены предостережения. В каждой ситуации нужно действовать индивидуально. Главное, чтобы это (высадка детей в мороз) не переросло в систему», — отметила Кузнецова.

Напомним, минувшей зимой в Екатеринбурге было несколько случаев принудительной высадки из автобуса детей — в первом случае 9-летняя девочка потеряла проездной, не смогла оплатить проезд и была выставлена кондуктором на 25-градусный мороз. До дома она вынуждена была добираться пешком.

Несмотря на резонанс, вызванный новостью, которую подхватили даже зарубежные СМИ, ситуация вскоре повторилась. Мальчика, который не смог оплатить проезд, высадили из автобуса. С остановки его забрали родители, которым о происшествии сообщили знакомые.